Зеленський і Байден поговорять про удари по Росії: коли відбудеться зустріч

У глав держав намічено дві зустрічі на цьому тижні

Керівництво США не скасувало заборони використання свого далекобійного озброєння для ударів углиб території Росії. При цьому не виключено, що це питання буде порушено на двосторонній зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Про це розповів під час брифінгу у штаб-квартирі ООН представник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, Байден не змінював своєї позиції з цього питання.

"Президент з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Зеленським цього тижня. Я впевнений, що це питання буде порушено, але президент не змінив свою думку щодо того, що використання американської зброї, далекобійної зброї, проти цілей у Росії заборонено", — сказав він.

Варто зазначити, що речник президента Сергій Никифоров в ефірі єдиного марафону новин повідомив, що Байден і Зеленський мають дві зустрічі цього тижня.

"Буде завтра (25 вересня, — ред.) зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо більше на результати", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США не вірять у ефективність далекобійних ракетних ударів по Росії. Там зазначили, що це не змінить перебіг війни.