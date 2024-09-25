Снятие с военного учета: нужно ли идти в ТЦК

Юрист объяснил, кто может сняться с учета

В Украине военнообязанные, проживающие не по месту регистрации, могут встать на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по фактическому месту жительства. Лично посещать ТЦК для снятия из военного учета уже не обязательно.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на платформе "Юристи.UA". По его словам, договор аренды жилья или статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) по адресу фактического проживания дает возможность военнообязанным встать на учет без необходимости возврата к месту регистрации.

Айвазян также пояснил, что процедура снятия с военного учета в районных (городских) ТЦК, органах СБУ или разведывательных органах регулируется четкими правилами и не требует обязательного физического присутствия.

Отметим, кого могут снять с военного учета:

лиц, отнесенных к военному оперативному резерву;

мужчин, которых направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);

лиц, выезжающих за пределы государства сроком более трех месяцев;

лиц, переехавших в другую область, район или общину;

в других случаях, по решению Минобороны, Службы безопасности или разведывательных органов;

мужчин, которых приняли на службу в правоохранительные органы или структуры гражданской защиты;

лиц, призванных на военную службу или принятых в военные учебные заведения.

Важно понимать, что согласно законодательству, в течение семи дней после снятия с военного учета лицо обязано встать на учет в новом ТЦК и СП по месту фактического проживания.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли становиться на военный учет, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Это касается и тех мужчин, которые сняты с учета.