Отказаться от повестки можно, но...: в каких случаях это будет законно

Если в повестке не указан ряд необходимых данных, то это считается просто листком бумаги без юридической силы

Военнообязанные граждане, которым сотрудники ТЦК вручают повестку, могут отказаться от нее в некоторых случаях. Есть несколько причин, по которым человек законно может не принять документ и не получить за это наказание.

Детально об этом рассказал член Ассоциации юристов Украины, практикующий юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко, пишет издание Факты. По его словам от повестки можно отказаться, например, если она заполнена с ошибками.

В повестке обязательно должны быть указаны следующие данные: вид повестки; дату, время и адрес, когда и куда необходимо явиться; название органа, печать, подпись руководителя военкомата.

"Если выдают повестку, которую выписывают при человеке, то есть очень много вопросов к этой повестке. Если человек заметил нарушения, тогда он может отказаться и не подписывать", — сказал Ревенко.

Он добавил, что если в повестке нет обязательных реквизитов, то это просто лист бумаги без какой-либо юридической силы.

Также важно учесть, что если военнообязанному сразу вручают мобилизационное распоряжение для отправки его в учебный центр или в воинскую часть, то это является противоправным действием со стороны ТЦК и СП. В таком случае человек может отказаться от повестки.

В свою очередь юрист-волонтер горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, адвокат компании АРЕС Евгений Промский отметил, что если военнообязанный отказывается получить повестку, то уполномоченный представитель ТЦК составляет акт отказа и объявляется гражданину.

Акт отказа от получения повестки далее передается руководителю ТЦК, а затем решается вопрос привлечения гражданина к административной ответственности.

В случае, если причиной отказа от повестки были незаконные действия сотрудников ТЦК (отсутствие служебного удостоверения, повестка не подписана, ненадлежащая форма или заполнена на месте, насильственные действия представителей ТЦК), то гражданин может обжаловать в административном или судебном порядке свое задержание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нужно знать о вручении повесток на улице. Есть четкий порядок действий, которые сотрудник ТЦК или другое лицо, вручающее повестку, должно соблюдать.