Россия атаковала энергосистему одного из городов: к жителям обратились с просьбой

К счастью, люди не пострадали

В ночь на 18 сентября россияне атаковали Украину дронами "шахед". Под ударом был город Сумы, где российские военные ударили по энергетическим объектам.

Как сообщили в Сумской военной администрации, в результате вражеской атаки энергосистема области работает в напряженном режиме. Жителей региона призывают снизить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.

"Предварительно люди не пострадали. Проводится ликвидация последствий вражеского удара. Спасибо нашим энергетикам за оперативную и слаженную работу", — говорится в сообщении.

В Сумской ОВА добавили, что в течение ночи 18 сентября Силами противовоздушной обороны Сумщины было уничтожено 16 вражеских "Шахедов". Кроме того, ночью и утром россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 57 взрывов, обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская общины.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 17 сентября, россияне нанесли массированный авиационный удар по городу Сумы, используя "шахеды" и КАБы (корректируемые авиационные бомбы). В результате вражеской атаки возникли проблемы с электроснабжением.