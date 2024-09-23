"Дожали": в Украине не будут мобилизовывать одну категорию граждан

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В Украине приостановлен призыв одной категории мужчин. Речь идет о военнообязанных в возрасте 18-25 лет, признанных ограниченно пригодными к военной службе.

Согласно директиве Командования Сухопутных войск, направленной в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), призыв таких граждан возможен только по их добровольному согласию. Это означает, что ограниченно подходящая молодежь больше не подлежит обязательному призыву, как это было раньше. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

В то же время военнообязанные мужчины от 50 лет могут быть призваны только по отдельному приказу Генерального штаба. Таким образом, бусификация (принудительная мобилизация ТЦК с улицы) представителей старшей возрастной категории также ограничивается.

Важно отметить, что демобилизация для уже мобилизованных граждан в этих категориях не предусматривается. То есть те, кто уже находится на военной службе, останутся до конца своей ротации.

Напомним, что независимо от категории и наличия причин для отсрочки каждый военнообязанный украинец должен был обновить свои военно-учетные данные. Если это не сделать, предусмотрено наказание в виде штрафа.

Ранее "Телеграф" также сообщал, скольких человек из 1 семьи могут призвать в армию. Мобилизации могут подлежать все совершеннолетние члены семьи – муж, жена, сын или дочь.