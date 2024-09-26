ВСУ наступают на Курщине, а россияне давят под Покровском: где сейчас горячее всего на фронте (карты)

За сутки произошло 159 боевых столкновений

Президент России Владимир Путин продолжает угрожать возможностью ядерной войны между Россией и Западом. Тем не менее важной остается ситуация непосредственно на линии фронта.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00 25 сентября 2024 года на фронте произошло 159 боевых столкновений. Армия РФ нанесла два ракетных удара, использовав четыре ракеты. Зафиксировано 59 авиационных ударов с применением 86 управляемых авиационных бомб. Более 600 атак совершено дронами-камикадзе. Также зарегистрировано около 3,5 тысячи обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Волчанск и Тихое на Харьковском направлении

На Харьковском направлении украинские защитники отразили три атаки российских войск вблизи Волчанска и Тихого. Купянское направление испытало девять попыток прорыва обороны ВСУ возле Синьковки, Лозовой и Кругляковки. Две атаки все еще продолжаются.

Купянск

Лиманское направление стало ареной 21 атаки со стороны армии РФ. Российские войска пытались продвинуться в Грековке, Новосадовом, Белогоровке, Заречном и Ямполе. Украинским воинам удалось отразить 11 атак, но 10 боевых столкновений еще продолжаются.

Лиманское направление

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений. Активность русских войск наблюдалась вблизи Григоровки, Часового Яра и Клещиевки. Все попытки улучшить позиции были остановлены украинскими защитниками. Боевое столкновение у Григоровки продолжается.

Краматорское направление Донецкая область

Торецкое направление испытало девять попыток прорыва обороны. Украинские воины дали отпор атакам в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Две атаки все еще продолжаются.

Самые интенсивные бои проходят на Покровском направлении. В течение суток армия РФ совершила 53 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность наблюдается вблизи Новоторецкого, Лисовки, Новогродовки, Гродовки, Селидового и Константиновки. Украинские защитники отразили 47 атак, еще шесть боевых столкновений продолжаются.

Покровское направление

По предварительным данным, потери российской армии на Покровском направлении составили 345 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, три артиллерийские системы, 14 автомобилей, шесть боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и три бага. Повреждены семь ББМ, две пушки и десять автомобилей.

На Кураховском направлении зафиксировано 23 боевых столкновения. Российские войска пытаются продвинуться в районах Цукуриного, Горняка и Георгиевки. Силы обороны Украины отразили 16 атак, семь все еще продолжаются.

Времевское направление стало ареной восьми боеприкосновений. Семь атак остановлены вблизи Угледара и Водяного. Один бой продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки. Продолжается боевое столкновение у Роботиного.

В Приднепровском направлении украинские воины дважды отражали атаки на свои позиции.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По данным Института по изучению войны, 25 сентября украинские войска вели наступательные действия в окрестностях выступления в Курской области: вблизи Коренево и Краснооктябрьского; юго-восточнее Коренево возле Любимовки, Дарино, Николаево-Дарино; восточнее Коренево возле Ольговки; юго-восточнее Суджи возле Плехово.

В Запорожском направлении наблюдается активное перемещение российских войск. По словам командира батальона 31-й отдельной механизированной бригады, за последние две недели заметно выросло количество передвижений противника вдоль линии фронта. Российские военные скапливают личный состав, предположительно готовясь к штурмовым действиям. Украинские силы наносят удары по выявленным скоплениям с помощью артиллерии и других средств. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Киев-24".

Ранее "Телеграф" также писал о том, что у ВСУ есть успехи в двух направлениях. Украинские военные возобновили позиции возле Железнянского Бахмутского района Донецкой области.