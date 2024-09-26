ЗСУ наступають на Курщині, а росіяни тиснуть під Покровськом: де зараз найгарячіше на фронті (карти)

За добу відбулось 159 бойових зіткнень

Президент Росії Володимир Путін продовжує погрожувати можливістю ядерної війни між Росією та Заходом. Попри це, не менш важливою залишається ситуація безпосередньо на лінії фронту.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 22:00 25 вересня 2024 року на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Армія РФ завдала два ракетних удари, використавши чотири ракети. Зафіксовано 59 авіаційних ударів із застосуванням 86 керованих авіаційних бомб. Понад 600 атак здійснено дронами-камікадзе. Також зареєстровано близько 3,5 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Вовчанськ та Тихе на Харківському напрямку

На Харківському напрямку українські захисники відбили три атаки російських військ поблизу Вовчанська та Тихого. Куп'янський напрямок зазнав дев'яти спроб прориву оборони ЗСУ біля Синьківки, Лозової та Кругляківки. Дві атаки все ще тривають.

Лиманський напрямок став ареною 21 атаки з боку армії РФ. Російські війська намагалися просунутися до Греківки, Новосадового, Білогорівки, Зарічного та Ямполя. Українським воїнам вдалося відбити 11 атак, але 10 бойових зіткнень ще продовжуються.

Лиманський напрямок

На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень. Активність російських військ спостерігалася поблизу Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки. Усі спроби покращити позиції були зупинені українськими захисниками. Бойове зіткнення біля Григорівки триває.

Краматорський напрямок Донецька область

Торецький напрямок зазнав дев'яти спроб прориву оборони. Українські воїни дали відсіч атакам у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Дві атаки все ще тривають.

Найінтенсивніші бої відбуваються на Покровському напрямку. Протягом доби армія РФ здійснила 53 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність спостерігається поблизу Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Селидового та Костянтинівки. Українські захисники відбили 47 атак, ще шість бойових зіткнень тривають.

Покровський напрямок

За попередніми даними, втрати російської армії на Покровському напрямку склали 345 осіб убитими та пораненими. Знищено два танки, три артилерійські системи, 14 автомобілів, шість бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та три багі. Пошкоджено сім ББМ, дві гармати та десять автомобілів.

На Курахівському напрямку зафіксовано 23 бойових зіткнення. Російські війська намагаються просунутися в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Сили оборони України відбили 16 атак, сім все ще тривають.

Времівський напрямок став ареною восьми боєзіткнень. Сім атак зупинено поблизу Вугледара та Водяного. Один бій продовжується.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки. Триває бойове зіткнення біля Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські воїни двічі відбивали атаки на свої позиції.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За даними Інституту з вивчення війни, 25 вересня українські війська вели наступальні дії на околицях виступу в Курській області: поблизу Коренево та Краснооктябрського; на південний схід від Коренево біля Любимівки, Дарино, Миколаєво-Даріно; на схід від Коренево біля Ольговки; на південний схід від Суджі біля Плехово.

На Запорізькому напрямку спостерігається активне переміщення російських військ. За словами командира батальйону 31-ї окремої механізованої бригади, за останні два тижні помітно зросла кількість пересувань противника вздовж лінії фронту. Російські військові скупчують особовий склад, імовірно готуючись до штурмових дій. Українські сили завдають ударів по виявлених скупченнях за допомогою артилерії та інших засобів. Про це він розповів в етері телеканалу "Київ-24".

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у ЗСУ є успіхи на двох напрямках. Українські військові відновили позиції біля Залізнянського Бахмутського району Донецької області.