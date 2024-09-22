У ВСУ есть успехи на двух направлениях: что происходит на фронте (карты боев)

За прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения

Ситуация на восточном фронте Украины остается напряженной. Украинские защитники продолжают сдерживать мощное давление российской армии на нескольких ключевых направлениях.

По данным аналитиков Deep State, Силы Обороны Украины возобновили позиции у Железнянского Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, ВСУ продвинулись у Камышевки в Суджанском районе Курской области РФ.

В то же время отмечается, что врагу удалось продвинуться возле Кругляковки в Купянском районе Харьковской области, Клещиевки, Красногоровки, Острого Донецкой области. Также россияне продвинулись в Георгиевке и Максимильяновке Донецкой области.

Железнянское

Камышевка

Клещиевка

Острое, Красногоровка, Георгиевка и Максимильяновка

Кругляковка

Кроме того, войска РФ продвинулись в Невском в Сватовском районе Луганской области. Также продвижение врага зафиксировано в Северном и Торецке Донецкой области.

Невское

Торецк и Северное

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 22 сентября, на Купянском направлении за сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терн, Макеевки, Новосадового и Белогоровки. На Северском направлении украинские защитники отразили штурм российских захватчиков вблизи Выимки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы. На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак неподалеку от Нелиповки, Тореца и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Красный Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидового.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районе населенного пункта Георгиевка. Кроме этого, враг атаковал в сторону Цукуриного, Горняка, Константиновки, Екатериновки и Желанного Второго.

Напомним, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов рассказал, что в ближайшее время войска РФ могут совершить очередную попытку прорыва в город Покровск в Донецкой области. Таким образом враг будет пытаться взять агломерацию и "расчистить" себе выход на Днепр.