В Украине масштабная тревога: под ударом Староконстантинов, что известно

В четверг, 26 сентября, в Украине с утра объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К с территории РФ. В Хмельницкой области раздались взрывы.

Как сообщали Воздушные Силы Украины, ракеты двигались в направлении Староконстантинова.

"Ракета "Кинжал" повторный пуск", — говорится в сообщении.

10:18 в воздухе находится 3 истребителя Миг-31К, по данным мониторов. Были пуски двух "Кинжалов".

10:03 прогремели взрывы в Староконстантинове.

Мониторы писали, что раздались два взрыва в Хмельницкой области. Также корреспондент "Телеграфа" сообщал о взрывах в Киеве, которые, по предварительным данным, были работой противовоздушной обороны по ракетам РФ.

В КМВА также отметили, что звуки взрывов в столице не связаны с работой ПВО или прилетами. Вероятно, киевляне слышали, как "Кинжалы" входили в нижние слои атмосферы.

Как пишут местные паблики в сети, первый взрыв прогремел на Хмельнитчине до объявления тревоги.

Напомним, что на юго-восточной окраине города Староконстантинов Хмельницкой области находится авиабаза Староконстантинов. По ней Россия неоднократно наносила удары.

Новость дополняется…