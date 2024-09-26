В Украине масштабная тревога: под ударом Староконстантинов, что известно
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В четверг, 26 сентября, в Украине с утра объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К с территории РФ. В Хмельницкой области раздались взрывы.
Как сообщали Воздушные Силы Украины, ракеты двигались в направлении Староконстантинова.
"Ракета "Кинжал" повторный пуск", — говорится в сообщении.
10:18 в воздухе находится 3 истребителя Миг-31К, по данным мониторов. Были пуски двух "Кинжалов".
10:03 прогремели взрывы в Староконстантинове.
Мониторы писали, что раздались два взрыва в Хмельницкой области. Также корреспондент "Телеграфа" сообщал о взрывах в Киеве, которые, по предварительным данным, были работой противовоздушной обороны по ракетам РФ.
В КМВА также отметили, что звуки взрывов в столице не связаны с работой ПВО или прилетами. Вероятно, киевляне слышали, как "Кинжалы" входили в нижние слои атмосферы.
Как пишут местные паблики в сети, первый взрыв прогремел на Хмельнитчине до объявления тревоги.
Напомним, что на юго-восточной окраине города Староконстантинов Хмельницкой области находится авиабаза Староконстантинов. По ней Россия неоднократно наносила удары.
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