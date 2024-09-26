Ровно 47 лет назад запустили первую атомную электростанцию в Украине: история в фото

История создания ЧАЭС и города Припять

47 лет назад в Украине начала работу первая атомная электростанция. Чернобыльская АЭС, запуск которой состоялся 26 сентября 1977 г., стала символом технологического прогресса и амбиций советской власти. Вместе с ней вырос город-спутник Припять, который должен был стать образцом нового советского города. История ЧАЭС и Припяти тесно переплетена с развитием атомной энергетики в СССР и трагическими событиями 1986 года. Рассказываем, как все было

Идея использования ядерной энергии для производства электроэнергии в СССР возникла еще в 1940-х годах. Осенью 1945 г. группа физиков во главе с Игорем Курчатовым представила руководству страны доклад о возможностях применения ядерной энергии в различных отраслях. Однако Сталин приказал сосредоточиться сначала на создании атомной бомбы.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, физик Курчатов и другие ученые в США, 1956 год

Первая атомная бомба

Первая советская атомная бомба

Первая атомная бомба в СССР появилась в 1949 году. Год спустя Сталин подписал постановление об использовании атомной энергии в мирных целях. В 1954 году заработала первая в мире Обнинская АЭС в Калужской области. 1966 утвердили план строительства атомных станций по всей стране.

Строительство ЧАЭС

Торжественная укладка первого кб.м бетона в фундамент ЧАЭС

Выбор места для Чернобыльской АЭС проходил среди 16 потенциальных локаций в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Наконец избрали территорию возле села Копачи Чернобыльского района Киевской области, на берегу реки Припять.

Строительство ЧАЭС началось в 1970 году. Первый кубометр бетона в фундамент главного корпуса торжественно залили в августе 1972 года. Туда же положили капсулу с посланием будущим поколениям.

Параллельно со строительством станции в трех километрах от нее начали возводить город Припять. Оно должно стать домом для 75-85 тысяч человек. Первые здания города – общежития и столовые – появились в 1971 году.

Строительство города Припять

Запуск энергоблока

Запуск первого энергоблока ЧАЭС несколько раз откладывался. Сначала его планировали на 1974 год, затем перенесли на 1975-й, а в конце концов – на 1977-й. Все из-за перебоев со снабжением оборудования для строительства и недостаточным опытом самих строителей.

Строительство реактора Чернобыльской АЭС

Первая в Украине атомная электростанция заработала ровно 47 лет назад, 26 сентября 1977 года. Турбогенератор первого блока станции присоединили в Сеть. Туда установили самые современные по тем временам реакторы РВПК-1000.

Город Припять

Второй, третий и четвертый реакторы запускали постепенно через несколько лет. К трагическому 1986 году на ЧАЭС получили работу 9 тысяч человек. Вместе со станцией развивался и город — в 1972 году это был еще пгт, а через 7 лет Припять превратилась в город со 160 домами, 5 школами, 15 детсадами и другой инфраструктурой, в частности кинотеатрами, столовыми, кафе, стадионами и бассейнами.

Строительство города Припять

В основном здесь жила молодежь, средний возраст населения составлял 26 лет. В 1986 году численность населения превышала 47 тысяч человек (нечто среднее между Бучей и Ирпенем в Киевской области сейчас).

Это не первая авария

Пульт управления на ЧАЭС

Немногие знают, что на ЧАЭС и до трагических событий 26 апреля 1986 года случались аварии. Первая из них прошла еще 9 сентября 1982 года. На первом энергоблоке разрушились топливные трубки. Естественно, никто ничего не вызнал.

Взрыв на Чернобыльской АЭС: почему так произошло

Взрыв на Чернобыльской АЭС

Взрыв реактора на Чернобыльской АЭС произошел в результате комбинации нескольких факторов. Главной причиной была серьезная ошибка в конструкции реактора РБМК-1000, обладающего опасными характеристиками при работе на низкой мощности. Это совмещалось с нарушениями правил эксплуатации персоналом станции.

В ночь на 26 апреля 1986 г. на четвертом энергоблоке проводили испытания турбогенератора. В ходе эксперимента реактор перевели в нестабильное состояние, работая на очень низкой мощности. Операторы отключили ряд систем безопасности, чтобы продлить тест.

Из-за особенностей конструкции реактора РБМК при низкой мощности возник резкий рост реактивности. Попытки персонала остановить реакцию оказались неэффективными. Произошло резкое увеличение тепловыделения, что привело к разрушению тепловыделяющих элементов.

Это привело к серии паровых взрывов, которые разрушили реактор и выбросили в атмосферу большое количество радиоактивных материалов. Графитовая кладка реактора загорелась, что еще больше усилило выброс радиации.

Последствия

После взрыва четвертого реактора эвакуировали более 115 тысяч человек из Припяти и 30-километровой зоны. Станция возобновила работу в конце 1986 года и окончательно закрылась только в декабре 2000 года. Для работников ЧАЭС построили новый город — Славутич, а Припять превратилась в город-призрак.

После 1986-го на ЧАЭС случались еще 2 серьезные аварии. 23 мая 1986 года в помещениях двигателей главных насосов 4 энергоблока произошло короткое замыкание. Возник пожар смазки, пластика, кабелей. Ее гасили более 8 часов, а пожарные получили значительные дозы облучения.

В 1991 году во втором энергоблоке снижали обороты турбогенератора. Это делали, чтобы вывести в ремонт сепаратор-пароперегреватель и остановить энергоблок. Здесь также произошла авария. Из-за повреждения изоляции кабельного монтажа несанкционированно подали номинальное напряжение сети почти на остановленный генератор. Поэтому система уплотнения генератора сломалась, произошел выброс с возгоранием водорода и смазки. Реактор заглушили, но в машинном зале возник пожар. Обрушилась кровля машинного зала. Но выброса, что угрожало бы безопасности, не произошло.

В дальнейшем было принято решение об окончательном закрытии Чернобыльской АЭС. 15 декабря 2000 года в 13:17 по приказу Президента Украины последний третий энергоблок заглушили и станция перестала генерировать электроэнергию. Пространство над четвертым энергоблоком накрыли саркофагом, а в 2007-м перекрыли еще одним, который называется конфайнмент.

Ранее Телеграф также рассказывал, что трагедия на ЧАЭС – не беда, а преступление советской власти. Об этом свидетельствуют факты из архива СБУ, выложенные на сайте "Украинского освободительного движения".