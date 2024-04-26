"Это нечто сказочное": ликвидатор аварии на ЧАЭС призвал не бояться радиации, а учиться ее использовать

По мнению ликвидатора, наше представление о радиации сильно отстает от реальности

Офицер радиационной разведки, ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Мирный заявил, что украинскому обществу необходима культурная радиационная революция. По его словам, открытие радиации можно сравнивать, разве что с открытием огня — это совершенно новый уровень возможностей и его не нужно бояться.

Такое мнение ликвидатор озвучил в интервью изданию "Телеграф": "Чернобыль не воспринимался как ад", — Сергей Мирный о последствиях аварии на ЧАЭС и неожиданных фактах

"Один килограмм ядерного горючего, по сравнению с килограммом угля или нефти, дает примерно в 1 000 000 (миллион!) раз больше энергии. Это нечто сказочное. А излучение, проходящее сквозь стены, через толстые твердые предметы? – это, на первый взгляд, невероятно, это совершенно другая, необычная реальность", — сказал Мирный.

По мнению ликвидатора, наше представление о радиации, ее влиянии и последствиях сильно отстает от реальности. Это понятно, ведь человечество сознательно познакомилось с явлением радиоактивности, с ядерной энергией, только около столетия назад.

"Недостаток массовых и профессиональных знаний приводит к возникновению мифов, к грубым ошибкам, в том числе и в конкретных действиях — и личных, и общественно-политических. Нам нужно адаптироваться к этим знаниям", — уверен ликвидатор.

Одно из первых фото после аварии на ЧАЭС, апрель 1986 г.

По словам Мирного, это как с огнем детей учат, где и как его можно разжигать, где безопасно, а где, наоборот, опасно это делать.

"Наши знания в части возможностей и опасностей радиации тоже нужно подобным образом выстроить", — убежден ликвидатор.

Сергей Мирный обратил внимание на то, что все мы ежедневно подвергаемся облучению. Радиация – фон нашей жизни. По мнению ликвидатора, в результате ряда эволюционных процессов, в живых организмах, в самую основу жизни как явления, встроены мощные механизмы защиты от негативных эффектов радиационного облучения.

"Мой личный вывод: как биологические существа, мы построены исключительно прочно по отношению к воздействиям радиации. Есть защита на уровне клеток, тканей, отдельных органов и организма в целом. Я, например, проработал в Чернобыльской зоне более месяца. Пол года после физически приходил в норму — грубо говоря, отсыпался и отъедался. И сейчас мое здоровье в пределах возрастной нормы", — заявил Мирный.

Ликвидатор также рассказал о своих знакомых, которые после самой легкой степени лучевой болезни, подлечились и полностью поправились и ведут полноценный образ жизни.

"По хорошему, организму еще и "внешне" общество должно помогать — медицина, диагностика, лекарства, благоприятные условия жизни. Но в случае Чернобыля это было скорее наоборот. И потому второй мой вывод: мы необычайно уязвимы как существа с "душой", с психикой — и как существа коллективные, как "социальные животные", члены общества, которое на нас сильно и часто неконтролируемо влияет", — убежден Мирный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят Чернобыль и Припять сегодня. Люди до сих пор не могут вернуться в зону отчуждения, а города выглядят как призраки.