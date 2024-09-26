Руководитель благотворительного фонда заработал на продаже автомобилей для ВСУ десятки миллионов: скандальные подробности

Злоумышленника задержали

Оперативники Управления стратегических расследований Нацполиции и следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Полтавской области разоблачили главу благотворительной организации "Благотворительный фонд "Незламна Полтавщина". 26 сентября появилась информация о его задержании.

Как сообщила пресс-служба ГУНП в Полтавской области, руководитель фонда завез из-за границы более 230 автомобилей известных марок, которые были оформлены как гуманитарная помощь и должны были пойти на нужды ВСУ или других военных формирований в условиях военного положения. Однако, несмотря на запрет продажи гуманитарки, фигурант организовал продажу автомобилей гражданским лицам и военным за наличные. Те же или оставляли их себе, или же продавали "с наваром".

Для незаконного промысла подозреваемый привлек нескольких человек. Одни подыскивали покупателей, другие готовили машины к продаже, третьи юридически оформляли документы, связанные с продажей. Еще один из участников схемы с целью скрыть преступление по указанию руководителя фонда отправлял в профильное министерство поддельные отчеты.

По данным полиции, при помощи этой схемы сообщники успели получить более 35 млн грн. с начала крупномасштабного вторжения, еще до того, как официально зарегистрировали благотворительный фонд.

Машины, как можно сделать вывод из тайной записи разговора руководителя благотворительной организации с потенциальным покупателем, продавались через БФ "Незламна Полтавщина". Но при покупке тот должен был заявить, что он просто донатит средства на украинскую армию. При этом руководитель благотворительной организации обещал выписать ему удостоверение волонтера, который сотрудничает с ней.

Полицейские задержали руководителя фонда во время продажи очередного "гуманитарного" автомобиля.

"Во время обысков в офисе организации и по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли таможенные декларации, свидетельства о регистрации транспортных средств, номерные знаки европейского образца, деньги, оргтехнику и другие вещественные доказательства", — сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Задержанному объявили подозрение по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенных по предварительному сговору группой лиц, в большом размере, во время военного положения). Ему грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Известно, что руководителем благотворительного фонда "Незламна Полтавщина", который, согласно данным украинской аналитической онлайн-системы "YouControl", был зарегистрирован 29 марта 2023 года, хорошо знакомый полтавским правоохранителям Игорь Панченко.

Как стало известно интернет-изданию "Полтавщина" из Единого госреестра судебных решений, в другом уголовном производстве Игорь Панченко обвиняется в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В мае этого года Октябрьский районный суд Полтавы наложил арест на автомат Калашникова, патроны и ручные гранаты Ф-1, РГД-5, РГО, РГО и взрыватели.

По версии следствия, фигурант уголовного производства без законного разрешения в офисе "Благотворительный фонд "Незламна Полтавщина" за 40 тыс. грн продал автомат Калашникова, также сбыл 440 патронов и магазин к автомату за 3,5 тыс. грн. Оружие и патроны изъяли сотрудники областного управления СБУ".

Как стало известно, Октябрьский районный суд Полтавы вечером 26 сентября избрал руководителю фонда меру пресечения — пребывание под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога, сумма которого составляет почти 3,5 миллиона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети разворачивается скандал вокруг "волонтерки". Жительница Золочева якобы называется волонтером и собирает с украинцев деньги на личный счет, которые потом тратит на свои нужды. От нее требуют публичных извинений и угрожают написать заявление в полицию.