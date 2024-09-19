"Должны построить новое жилье": в семью известной писательницы и волонтерки пришла беда, она просит о помощи

Женщина поминутно восстановила тот день, когда произошла чрезвычайная ситуация

В Глевахе на Киевщине 12 сентября молния попала в частный дом, мгновенно охвативший огонь. Позже оказалось, что владелица дома известная писательница, режиссер и жена военного и волонтер.

Юлия Мироненко-Ингурен Гутен в своем Фейсбуке поминутно восстановила тот день, когда с ее домом произошла такая беда. Она попросила поддержки у людей, чтобы начать все с чистого листа, построить новое жилье.

Автор сообщения пишет, что в тот роковой вечер 12 сентября был последний день отпуска ее мужа. Он военный, которого она провожала в часть в 19 часов вечера.

"Мы поехали на Харьковскую, в 19 он сел в блаблакар, чтобы возвращаться в часть, а я двинулась домой в Глевахе", — вспоминает она.

Уже через 10 минут ей позвонила дочь, которая была дома сама и сообщила Юлии, что из кухни ушел дым, дом загорелся. Перед этим была сильная молния.

"Я сказала ей, чтобы срочно вышла на улицу. Она схватила кошку и выбежала босиком, в шортиках и футболке", — пишет Юлия.

Женщина вызвала пожарных и стала звонить соседям, чтобы те забрали ребенка. В 19:18 ее набрал сосед, сказал, что дочь с ним.

"Я спросила, можно ли погасить, есть ли у него огнетушитель. Юля, сказал он, не буду тебе давать надежду. Дому конец. Он успел забежать туда, схватил ноут маленькой, маленькое экофло, еще пару попавшихся под руку вещей. Документы были в сейфе, до него уже не добраться, сказал он", — добавляет женщина.

Юлия пишет, что пожарные ехали по вызову минут сорок. За это время пока она доехала, крыши уже не было, со второго этажа остался скелет. Взорвались аккумуляторы FPV дронов.

"Мне стали звонить друзья. Откуда вы знаете, спросила я. Юля, видео твоего горящего дома облетело телеграм. Соседка, которая забрала Видану и Фрею, нашу кошку, сказала, что перед пожаром выходила на огород и молния ударила в металлические ворота для винограда в двух метрах от нее. "Я стойкий человек, но в тот момент страшно закричала, напугана. Через пять минут она увидела черный дым над нашим домом", — вспоминает писательница.

Пожарные смогли вытащить паспорта и документы из сейфа в ее кабинете, а дом сгорел дотла. Спасатели ликвидировали пламя в полночь.

"На следующий день мы поехали на пепелище. Как ни странно, в шкафах кухни уцелели кастрюли и тарелки, которые надо тяжело отмывать от запаха гари. Здесь, на кухне, я учила собирать первый дрон волонтеров Ивана, Дениса, Алексея. Сейчас каждый из них собрал. сотни дронов для войска. Это они сразу приехали помочь ночью. В гостиной мы записывали видео для Народного FPV, тут же я почти круглосуточно работала над курсом, писала, монтировала, проводила эфиры. Я счастлива тем, что тысячи сделанных благодаря курсу дронов помогают спасать жизнь, и десятки тысяч гражданских и военных учатся. В кабинете я написала несколько сценариев, роман "Мы умираем только раз", книгу об Оле и Уле и начала писать новый роман. В этом доме моя Видана сделала свои первые шаги, в 8 месяцев. И плотно обрисовала все обои карандашами, в каждой комнате, от пола во всю высоту своего роста. В холле, подальше от окон, мы провели самые страшные первые дни вторжения, когда рядом падали вражеские авиабомбы и крушили дома в Мархаловке. Здесь было столько счастья, смеха и творчества. Здесь были горе и печаль. Но больше – счастье. Целая жизнь. Сгорело мгновенно", — пишет Юлия воспоминания о своем доме.

По ее словам, последнюю неделю их держат люди. Друзья и родственники, близкие и совсем незнакомые, не оставляют наедине с пустотой.

"Мы начинаем с чистого листа, должны построить новое жилье. И мне нужна ваша помощь. Любая. Заранее очень и очень спасибо", — подытожила она.

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