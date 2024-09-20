Даже волонтерам нужно разрешение: в Донецкой области ограничили передвижение лиц и транспорта

Филашкин рассказал, кого коснется запрет

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что в Донецкой области было введено временное ограничение движения для волонтеров на территориях с активными боевыми действиями. Чтобы работать в этих зонах, неправительственным организациям необходимо получить письменное разрешение от военной администрации.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин на своей странице в Телеграм.

"Решением Совета обороны Донецкой области ввели временное ограничение движения транспортных средств и лиц, в том числе представителей общественных, благотворительных, гуманитарных организаций и их транспортных средств на территориях населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия", — заявил Филашкин.

По его словам, теперь для передвижения и работы в этих общинах неправительственным организациям теперь необходимо письменно обращаться в соответствующую военную администрацию населенного пункта.

"В случае, если ситуация с безопасностью будет позволять находиться в общине без риска для жизни, военная администрация должна предоставить письменное разрешение на пребывание в общинах", — пояснил глава Донецкой ОВА.

Следует добавить, что битва за Покровск станет кульминацией российского наступления в 2024 году. У россиян остается еще много сил в этом направлении, однако ВСУ удалось их практически остановить.

Сейчас боевые действия идут примерно в десяти километрах от города, а решающее сражение становится все ближе.

Россияне уже смогли захватить Новогродовку, где раньше проживало около 18 тысяч человек, а также наступают с юго-востока. Однако их продвижение дается им высокой ценой, поскольку на поле боя видно множество тел уничтоженных вражеской армии.