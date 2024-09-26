Собирает деньги на личный счет и не имеет отношения к БФ: в сети разгорается скандал вокруг "волонтерки" (фото)

Женщину грозятся найти даже за границей

Директор благотворительного фонда "Крылья надежды" Наталья Липская обвинила жительницу Золочева в мошенничестве. Девушка требует публичных извенений и грозится написать заявление в полицию.

По ее словам, некая Наталья Сиворох называется волонтером и собирает с украинцев деньги на личный счет, которые затем тратит на свои нужды. О деталях скандальной истории рассказала Липская на своей странице в Фейсбук.

"Знаете ли вы эту даму? Представляется, как основательница БФ "Крылья надежды" Наталья Сиворох, рассказывает, что собирает для сирот, бедных и военных, по факту к фонду не имеет никакого отношения и собирает средства на свою карту. Вот очень хочется найти эту неуважаемую даму и немного потрепать за шкурку", — написала в соцсети директор благотворительного фонда "Крылья надежды" Наталья Липская.

По словам девушки, Наталья Сиворох не имеет никакого отношения к БФ "Крылья надежды" и является мошенницей. Женщина якобы собирает с украинцев средства на поддержку больных детей и армии, однако все деньги капают на ее личный счет.

Наталью Сиворох, которая представляется в соцсетях основательницей БФ "Крылья надежды", обвиняют в мошенничестве и обещают найти ее даже за границей и "наказать". Женщине предлагают публично извиниться и записать это на видео.

Кроме этого, от нее требуют доказать целевое использование средств, которые она получила в качестве пожертвований от украинцев, а также потратить их по назначению.

"Неуважаемая Наталья, ой зря вы решили от Крыльев надежды представиться, если бы вы загуглили, то знали, что мошенников я не переношу органически, а тех, кто ворует деньги у военных, детей и больных да еще и во время войны тем более.

Как и писала в приват жду видео с публичными извинениями иначе 1.10.24 заявление будет подано в полицию. И если вы вдруг за границей и думаете что мы вас не найдем — тут вы круто промахнулись. Найдем, и там наказание будет еще большим.

Кстати деньги даже на пробуйте вывести и присвоить. Все, что вы успели выманить у людей, придется использовать именно так, как вы говорили на видео, а потом уже из собственного кармана уплатить налоги государству с того всего", — написала Липская в соцсети.

На момент выхода публикации Наталья Сиворох никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Для справки: Благотворительный фонд "Крылья надежды" начал свою работу в 2007 году и работает по следующим направлениям: помощь тяжелобольным детям, помощь медицинским учреждениям, помощь раненым (работа с госпиталями, стабпунктами и больницами, которые помогают раненым), тактическая медицина (средства оказания первой домедицинской помощи), гуманитарная помощь и многое другое.

Основным направлением работы была и есть помощь тяжелобольным детям, а именно — детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, нефрологическими заболеваниями с потребностью в различных видах диализа, детям с орфанными заболеваниями, детям, нуждающимся в трансплантации органов и костного мозга.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что медицинский батальон "Госпитальеры" оказался в центре скандала из-за бывшей парамедикини Анны Скольбушевской ("Адмирал Няв"). Она полгода незаконно собирала средства от имени батальона, тратя их на азартные игры, путешествия и развлечения.