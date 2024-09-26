Зеленский и Байден встретились на полях Генассамблеи ООН: о чем говорили

Кроме того, Зеленский и Байден приняли участие во встрече "G7+", посвященной вопросу восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это первая из двух запланированных в США встреч лидеров США и Украины.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины. Стороны договорились обсудить план победы Украины во время встречи в Вашингтоне 26 сентября.

"Глава Украинского государства ознакомил президента США с ситуацией в Украине, в том числе на фронте. Владимир Зеленский сфокусировался на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября", – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Байден приняли участие во встрече "G7+", посвященной вопросу восстановления Украины, в ходе которой 30 стран и Европейский союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины. Зеленский сравнил это событие с принятием союзниками "плана Маршалла" для стран Запада по окончании Второй мировой войны.

"Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления — такой, которая будет способствовать миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию" — отметил он.

Напомним, политолог Владимир Фесенко рассказал о том, что "План победы" Украины, который представит наш президент Владимир Зеленский своему американскому коллеге Джо Байдену, с высокой вероятностью не имеет стратегии ведения боевых действий и прорывов. Он в большинстве своем — наши предложения американским партнерам.

Некоторые западные союзники Украины не считают, что "план победы" Зеленского действительно приведет к некоему прорыву в войне. Западные официальные лица пытались снизить ожидания по этому плану.