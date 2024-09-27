Достаточно будет приложения: в Минобороны рассказали, кто с ноября получит отсрочку от призыва (видео)

Благодаря этому не нужно будет ходить в ТЦК

В ноябре 2024 года Министерство обороны планирует запустить новую функцию в приложении "Резерв+". Это позволит военнообязанным получать отсрочку без необходимости посещать территориальные центры комплектования и подавать заявления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Свое заявление она сделала на технологической конференции IT Arena 2024 во Львове, пишет Судебно-юридическая газета.

"Для того чтобы сделать отсрочку, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры (владельцы реестров, из которых спрашивают данные) были технологически готовы к этому", — сообщила Черногоренко.

Кроме этого, по ее словам, с начала ноября 2024 планируется активировать сразу три формы отсрочек для разных категорий граждан: студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью. В настоящее время в Минобороны работают над изменениями в нормативной базе, чтобы согласовать нововведения.

Черногоренко добавляет, что это позволит гражданам, имеющим право на отсрочку, подать заявку через несколько минут через мобильное приложение, без необходимости обращаться в ТЦК.

"Мы хотим, чтобы человек, имеющий основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидна", — добавила она.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно вступила в силу директива Командования сухопутных войск, которая ограничивает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте 50-60 лет.