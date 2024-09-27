По всей территории Украины воздушная тревога: РФ запустила "Кинжалы", где прогремели взрывы (обновлено)

В сторону Украины были зафиксированы несколько воздушных целей

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с возможной угрозой обстрела со стороны российских войск.

В Воздушных силах Украины сообщают о взлете двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Один такой истребитель потенциально может нести на борту 1 ракету "Кинжал".

"2 ракети на Старокостнтинов", — говорится в сообщении.

В то же время мониторинговые каналы пишут, что в сторону Хмельницкой области выпустили два "Кинжала". Там уже прогремел взрыв.

"Взрывы раздались в пределах Староконстантинова, Хмельницкой области. Предварительно, это были две аэробалистические ракеты Х-47м2", — пишут в сети.

В Харькове тем временем также было громко. Мэр Игорь Терехов предупредил о возможных повторных пусках КАБов.

"Зафиксировано попадание в окрестностях Харькова. Профильные службы выехали на место попадания", — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Позже он рассказал, что КАБ попал в открытую территорию Киевского района. Есть возгорание травы. Информация о пострадавших не поступала.

В 17:06 все воздушные цели прекратили свое существование. Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Обновлено: в 17:36 начали отбои.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в пятницу 27 сентября российские военные ударили ракетами по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время известно, что жертвами этой атаки стали три человека. В городе будет объявлен траур.