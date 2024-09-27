По всій території України повітряна тривога: РФ запустила "Кинджали", де пролунали вибухи (оновлено)

У бік України було зафіксовано кілька повітряних цілей

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Це з можливої загрозою обстрілу з боку російських військ.

У Повітряних силах України повідомляють про злет двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Один такий винищувач потенційно може нести на борту 1 ракету "Кинжал".

"2 ракети на Старокостнтинов", — йдеться в повідомленні.

Водночас моніторингові канали пишуть, що у бік Хмельницької області випустили два "Кинджали". Там уже пролунав вибух.

"Вибухи пролунали в межах Старокостянтинова, Хмельницької області. Попередньо, це були б аеробалістичні ракети Х-47м2", — пишуть в мережі.

У Харкові тим часом також було гучно. Мер Ігор Терехов попередив про можливі повторні запуски КАБів.

"Зафіксоване влучання на околицях Харкова. Профільні служби виїхали на місце влучання", — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він розповів, що КАБ влучив по відритій території Київського району. Є спалах трави. Інформація про постраждалих не надходила.

О 17:06 усі повітряні цілі припинили своє існування. Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

Оновлено: о 17:36 розпочалися відбої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у п’ятницю 27 вересня російські військові вдарили ракетами по поліцейському управлінню у Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі. Наразі відомо, що жертвами цієї атаки стали троє людей. У місті буде оголошено жалобу.