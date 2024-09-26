Три "подарка" на прощание: что Байден еще может сделать для Украины

Байден покинет свой пост в январе 2025 года, после инаугурации следующего президента США.

У Джо Байдена остается четыре месяца, чтобы "зацементировать" свое политическое наследие. Сейчас, когда больше не нужно волноваться о следующем президентском сроке, у него есть шанс на решительные шаги, которые закрепятся в истории. В частности, шаги по поддержке Украины.

Что мог бы сделать 46-й президент США до своего ухода с поста — дальше в материале международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кирилловой.

1. Снятие ограничений на удары по России

Это то, что нужно здесь и сейчас. Это то, что обсуждается публично и за закрытыми дверями не первый месяц. У Вашингтона уже есть список целей, которые Киев сможет поразить, как только получит разрешение на удары вглубь российской территории. В частности, это российские базы и взлетно-посадочные полосы, откуда россияне наносят авиаудары по украинским городам, убивая мирных граждан. Атаки на объекты военно-промышленного комплекса РФ позволят еще больше истощить российскую "военную машину", которая, напомню, готовится к масштабному восстановлению уже с начала следующего года.

Разрешение Байдена может снять для Украины эмбарго на удары по враждебным объектам не только американскими ATACMS, но и британско-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Только одно решение американского президента разблокирует для Киева сразу несколько критически важных возможностей.

Европейские ракеты включают в себя американские технологии, потому ни Лондон, ни Париж без "зеленого света" из Вашингтона не могут позволить украинцам использовать это оружие для ударов по России. Ранее в этом месяце премьер Великобритании Кир Стармер летал в США, где во время частных переговоров пытался убедить Байдена ослабить ограничения для Киева. Однако глава Белого дома не изменил своего решения.

Сейчас, чтобы уговорить американского президента, в Штаты прилетел Владимир Зеленский. Разрешение на удары по России – одна из составляющих плана победы, который глава украинского государства представит в Вашингтоне. Даже если соответствующее решение Байдена будет частным, мы увидим его результаты, которые гарантированно изменят динамику этой войны. Такой шаг главы Белого дома может заставить и канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть категорический отказ предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Чтобы в очередной раз запугать Запад и заставить его крепко держаться за "красные линии", российский диктатор Путин переписывает ядерную доктрину, расширяя условия применения ядерного оружия. А также ведет переговоры с йеменскими боевиками-хуситами о передаче им ракет "Оникс", которые будут представлять угрозу для военных кораблей Америки и ЕС в Красном море. Впрочем, США давно пора наконец лишить Россию любой возможности диктовать свои условия.

2. Продвижение приглашения Украины в НАТО

Признание пути Украины в Альянс необратимым на саммите в Вашингтоне было большим достижением дипломатии и своеобразным прорывом. Но что может наиболее красноречиво сигнализировать о гарантированной необратимости этого курса? Официальное приглашение для Украины вступить в НАТО. При должной решительности это возможно.

Да, идеальным моментом для такого шага был июльский саммит Североатлантического альянса, однако тогда ни у Байдена, ни у некоторых его европейских коллег такого намерения не было. Встреча должна была пройти торжественно и по плану, без неудобных вопросов на повестке дня. Ведь если помните, тогда Байден еще планировал баллотироваться на следующий срок. Сейчас же ему ничто не мешает быть более открытым по отношению к Украине.

Конечно, такой фундаментальный шаг, как приглашение той или иной страны в Альянс, — дело согласованного коллективного решения всех государств-членов. Но при решительном лидерстве Штатов такого консенсуса можно было бы добиться. Летом же американские официальные лица как мантру повторяли слова, о том, что Украина сможет стать членом НАТО только после завершения войны. Однако в последнее время все чаще кулуарно говорят о вступлении Украины в НАТО частями — сначала вся подконтрольная Киеву территория, а затем освобожденные и оккупированные ныне территории.

Примечательно, что еще в 2009 году, когда Джо Байден в статусе вице-президента США посещал Киев, он заявлял: "Если вы выбрали быть частью евроатлантической интеграции, а я верю, что это так, то мы решительно поддерживаем это".

"Будущее Украины — в НАТО", — открыто провозгласил президент Байден на саммите в Вильнюсе 2023 года.

Так почему бы не использовать следующие несколько месяцев, чтобы максимально приблизить членство Украины? Впереди следующая страница деятельности Североатлантического союза из-за вступления в должность нового Генерального секретаря Марка Рютте. Прекрасный шанс для администрации Байдена как можно сильнее адвокатировать идею скорейшего приглашения Украины.

3. Помощь на миллиарды долларов

США под руководством Джо Байдена предоставили Украине более 50 миллиардов военной помощи. Это огромная сумма. Но война идет, враг приспосабливается и учится. Украинское войско нуждается в большем количестве оружия, чтобы удержать территории и вернуть захваченные города и поселки. Чтобы иметь более сильную позицию на возможных переговорах с РФ.

Достаточное оснащение Украины важно обеспечить до выборов в ноябре. Не секрет, что одним из сценариев, который может рассматривать Дональд Трамп в случае своего избрания, является заморозка линии столкновения, подталкивание Киева к переговорному процессу на невыгодных условиях, в частности через уменьшение военной помощи.

У Джо Байдена в распоряжении еще есть президентские полномочия на изъятие вооружений (англ. Presidential Drawdown Authority или PDA). На американских складах есть оружие и боеприпасы, и президент может принять решение изъять что-либо из этих запасов и отправить напрямую Киеву. Это был ключевой компонент пакета помощи Украине на сумму $61 млрд, который Конгресс после долгих дискуссий принял в апреле.

Большая часть средств по программе PDA так и не была использована — речь идет о примерно шести миллиардах долларов. При этом крайний срок использования этих средств – 30 сентября, конец финансового года в США. Да, эти средства могут сгореть. Но американские чиновники ищут пути, как предотвратить это.

Почему эти средства до сих пор не потратили? По данным СМИ, из-за беспокойства Пентагона, что его собственные запасы оружия быстро истощаются, поскольку оборонная промышленность Штатов сталкивается с проблемами в цепочке поставок. Такие два разных мира — пока враг, в том числе из-за нехватки техники, подкрадываются к моему родному Покровску, в Штатах переживают, что их запасы вооружения серьезно истощились. Но нам давно пора привыкнуть смотреть на мир без розовых очков.

Учитывая двухпартийную поддержку Украины в Палате представителей США, ожидается, что законодатели и правительство найдут выход из ситуации, чтобы администрация Байдена не потеряла доступ к деньгам. Впрочем, доставка оружия на эту сумму может занять месяцы. Но помощь будет поступать, и это хорошее подспорье перед сверхсложной зимой.