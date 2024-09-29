Кто станет новым комбригом 72 ОМБр, защищающей Угледар: Безуглая уже успела раскритиковала назначение

Нардеп высказала свою точку зрения на этот счет

После увольнения Ивана Винника, командира боевой 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, на его место назначат нового человека. Им станет полковник Александра Охрименко.

Такую информацию в своем официальном Telegram-канале опубликовала народный депутат Марьяна Безуглая, ссылаясь на официальный документ. Она также раскритиковала данное решение.

Так, в приказе Минобороны от 19 сентября указано, что полковник Охрименко займет место командира бригады.

Александр Охрименко: кто он

Родился в селе Большая Криевка Винницкой области.

2006 окончил с отличием Одесский институт Сухопутных войск, Общевоенный факультет, получив специальность "Офицер управления тактического уровня". Направлен для дальнейшего прохождения службы в 72-ю отдельную механизированную бригаду. Служил в должностях командира взвода, командира роты 3-го механизированного батальона, начальника штаба 1-го механизированного батальона.

В 2014 году Охрименко был начальником штаба 1-го механизированного батальона, который одним из первых вышел в район выполнения боевых задач. С 8 марта прошли учения на Житомирском полигоне и отправились сначала в Запорожскую область, а затем на окраины Донецкой.

В октябре 2021 года назначен командиром 14-й отдельной механизированной бригады, базирующейся во Владимире-Волынском.

Александр Охрименко

Критика Безуглой

Марьяна Безуглая принялась критиковать решение насчет назначения Охрименко. Она напомнила, как комбрига назначили на должность руководителя Одесского ТЦК и долгое время он не был вовлечен в процесс войны.

"Кого же назначили вместо Ивана Винника, которого уволили с должности командира 72-й бригады именно сейчас, на пике наступления россиян в Угледаре? Да, у Александра Охрименко был опыт управления 14-й бригадой, но год назад Залужный, после скандалов с коррупцией одесского военкома Борисова, которого тогдашний главнокомандующий защищал до последнего, назначил этого комбрига на должность руководителя Одесского ТЦК и СП. Это было сделано показательно, вроде держите. Никто в Одессе не почувствовал улучшения работы ТЦК и СП, возможно, потому что "один из лучших военных командиров", как его тогда представил Залужный, не удержался долго в должности и был переведен на должность начальника отдела управления физкультурно-спортивной реабилитации управления, физической культуры Командование подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Короче говоря, остался на задворках", — заявила Безуглая.

Она подчеркнула, что новый командующий был комбригом в 2022 году и все это время не видел, как изменилась война. Однако теперь ему придется руководить бригадой на одном из самых горячих направлений.

"И теперь человек, каким бы он ни был комбригом в 2022 году, но находившийся в тылу больше года и не видевший, как изменилась война, должен взять на себя командование бригадой при экстремальных условиях наступления врага и овладеть новым коллективом. Не припомню ни одного прецедента, когда это улучшило ситуацию", — подытожила Безуглая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова уволили без его ведома.