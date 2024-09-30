Кто может получить бронь от мобилизации в октябре и сколько она будет действовать

Исключенные с военного учета не могут получить бронь

Несмотря на всеобщую мобилизацию, некоторые украинцы имеют право на бронь от призыва. Бронированию подлежат работники критически важных предприятий.

Юрист в сфере военного права Антон Ревенко объяснил, кто получит бронь и какие правила действуют в этом процессе. Пишут "Факты ICTV".

На продолжающийся в октябре период мобилизации право на бронь имеют отдельные работники, привлеченные к обеспечению государственной и экономической безопасности. Среди них:

все военнообязанные госслужащие категории А. Также госслужащие категорий Б и В, но более 50% от количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Нацполиции, ДБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;

сотрудники предприятий, которым установлены мобилизационные задания (заказ);

работники учреждений, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Процедура бронирования

По словам юриста, процедура бронирования одинакова для всех предприятий. Работники кадровой службы предприятия составляют соответствующее письмо со списком подлежащих бронированию военнообязанных.

Чтобы забронировать работника от мобилизации, предприятие должно обратиться в соответствующий государственный орган. Далее документы проверяют и согласовывают разные учреждения, а окончательное решение принимает Министерство экономики.

"Письмо отправляют профильному государственному органу, которому они подчиняются. Если это коммунальное предприятие, то в соответствующую профильную структуру", — объясняет Ревенко.

После этого забронированных работников ставят на специальный военный учет.

Юрист отмечает, что заниматься бронированием работников должны именно отвечающие за кадровые вопросы на предприятии. То есть работникам, которых хотят забронировать, самим никуда ходить не нужно.

Бронь предоставляется на 6 месяцев, после чего ее нужно просматривать.

Забронировать могут не всех: уже исключены с военного учета или имеющие отсрочку не могут получить бронь.

Критически важные предприятия

Предприятия, отвечающие следующим критериям, можно считать критически важными:

общая сумма уплаченных налогов превышает эквивалент 1,5 млн евро в течение года;

сумма поступлений в иностранной валюте за год превышает эквивалент 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление Кабмина от 4 марта 2015 г. № 83);

предприятие имеет важное значение в области национальной экономики;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет мобилизация в октябре и как оформить отсрочку правильно. В общей сложности "бронь" могут получить более 20 категорий граждан.