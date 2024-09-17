Стимула для экономики не будет? Почему оптимистические сценарии "Национального кешбэка" вызывают сомнения

В условиях кризиса и ограниченных ресурсов увеличить объемы производства вдвое не удастся

При запуске программы "Национальный кешбэк" украинское правительство взяло в качестве примера итальянский "Cashback bonus". Он был запущен в 2020 году для стимулирования безналичных расчетов и поддержки тамошнего бизнеса во время пандемии COVID-19. Программа предусматривала возврат 10% стоимости покупок в виде кешбэка, однако правительство досрочно свернуло ее из-за чрезмерных бюджетных расходов и сомнительной эффективности.

Так что международный опыт реализации подобных программ поддержки внутреннего спроса не дает однозначных аргументов в пользу их эффективности. Об этом "Телеграфу" рассказал вице-президент ICC Ukraine (Украинский национальный комитет Международной торговой палаты) по налогообложению, учету и аудиту Дмитрий Алексеенко.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Украинский кэшбек: оправдает ли инициатива ожидания правительства?"

— Эксперты указывали на то, что программа не привела к существенному увеличению потребления, а лишь субсидировала покупки, которые граждане сделали бы в любом случае. Несмотря на некоторые отличия, украинский кейс имеет схожие риски с точки зрения нецелевого использования бюджетных средств и недостаточного стимулирующего эффекта для экономики, — говорит экономист.

По его мнению, условия участия в программе фактически дискриминируют мелких производителей и небольшие магазины.

— Требование к продавцам работать по общей системе налогообложения и осуществлять фискализацию операций оставляет вне программы малый бизнес, часто работающий по упрощенной системе. Это может привести к усилению и без того значительной рыночной "власти" крупных торговых сетей. Мелкие производители и торговые точки, которые не будут иметь возможность участвовать в программе, окажутся в неравных конкурентных условиях и могут потерять часть покупателей, — отмечает эксперт.

По его словам, самый главный вопрос программы — экономическая эффективность инициативы.

— Государственные расходы на выплату кешбэка, которые могут составить 2-3 млрд грн в год, выглядят непропорциональными по отношению к ожидаемым выгодам в виде увеличения налоговых поступлений. По расчетам экспертов, для возврата израсходованных на кешбэк средств в бюджет в форме налогов, производителям необходимо будет увеличить объемы производства, по меньшей мере, вдвое. В условиях кризиса и ограниченных ресурсов такие оптимистичные сценарии вызывают обоснованные сомнения, — подытожил Дмитрий Алексеенко.

Ранее "Телеграф" писал, что в программе "Национального кешбэка" нашли интересную деталь: вашу банковскую карту будут видеть насквозь.