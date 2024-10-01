В Україні ввели ліміт на перекази з картки на картку: що це означає і кого торкнеться найбільше

Обмеження діятиме протягом півроку

З 1 жовтня в Україні починає діяти низка нововведень. Зокрема вводиться ліміт для переказів із картки на картку.

"Телеграф" розповідає, що зміниться. З 1 жовтня починають діяти ліміти на P2P-переклади (переклади з картки на картку). Як пояснили в Нацбанку, мета цього кроку полягає в тому, щоб зменшити обсяги тіньових операцій та посилити контроль за фінансовими потоками в країні.

Тепер максимальна сума переказів "з картки на картку" для фізичних осіб не може перевищувати 150 000 гривень на місяць. Обмеження не назавжди — воно діятиме протягом півроку і стосується лише вихідних переказів за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

При цьому нові правила не поширюються на певні категорії та види операцій. Зокрема, ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, що відповідають певним критеріям, та осіб, щомісячні доходи яких із підтверджених джерел перевищують встановлене обмеження. Крім того, ліміт не поширюється на перекази між власними рахунками клієнта в межах одного банку та операції юридичних осіб.

Також введені обмеження не стосуються переказів за реквізитами IBAN. Це дозволить громадянам робити необхідні платежі без додаткових перешкод.

Нові правила можуть створити проблеми тим, хто регулярно здійснює значні перекази між картками різних банків та рахунків. Це можуть бути фрілансери, підприємці, які працюють неофіційно і т.д.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні з 1 жовтня 2024 року також суттєво зростуть податки. Виросте військовий збір і не лише.