В октябре украинцы в последний раз переведут стрелки часов: когда это надо сделать

Украина останется в зимнем времени навсегда

На календаре 1 октября и уже в этом месяце Украина переходит на зимнее время. Это будет последний раз, когда украинцы переведут стрелки часов, так как Верховная Рада отменила переход на зимнее и летнее время.

"Телеграф" напоминает, когда состоится последний в Украине переход на зимнее время. Весной 2025 перехода на летнее время не будет, таким образом Украина будет жить по зимнему времени.

Итак, в последний раз стрелки часов на час назад переводятся 27 октября, в последнее воскресенье второго месяца осени. Официально время переводят в 4:00 утра по киевскому времени.

Стоит отметить, что не все украинцы довольны таким решением Рады. Многие критикуют, что теперь летом будет очень ранний рассвет (в 1:30), а с другой — зимой в восточных областях будет начинать темнеть еще днем.

Больше всего отказа перехода на летнее время пострадает левобережье Украины. Ранний рассвет и закат наиболее будут ощущать жители Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее "Телеграф" разбирался, как отказ от зимнего и летнего времени повлияет на жизнь и работу украинцев. В частности, вырастут расходы электроэнергии, что проблематично, учитывая дефицит в энергосистеме.