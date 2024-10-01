Умеров увольняет четырех своих заместителей: как он объяснил кадровые изменения
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Всего у него восемь заместителей
Глава Минобороны Рустем Умеров заявил об увольнении четырех своих заместителей. О новых назначениях, включая заместителей министра, он пообещал сообщить отдельно.
"Система Министерства обороны Украины — Вооруженные силы, ГУР и ДССТ — во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них — недопустимы. В этом контексте проводятся и кадровые изменения" — написал министр обороны на своей странице в Facebook.
Он добавил, что подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря).
Умеров также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок. В частности, "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР в Миноборону.
"Поставил задачу — довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО. В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе", — добавил министр обороны.
Как рассказывал "Телеграф", в течение последних недель в украинском политикуме ходят слухи о возможном увольнении самого Умерова. Однако в его окружении эту информацию опровергали. В то же время Telegram-канал "Джокер" утверждает, что новым министром обороны якобы будет назначен вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.