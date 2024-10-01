Умеров увольняет четырех своих заместителей: как он объяснил кадровые изменения

Всего у него восемь заместителей

Глава Минобороны Рустем Умеров заявил об увольнении четырех своих заместителей. О новых назначениях, включая заместителей министра, он пообещал сообщить отдельно.

"Система Министерства обороны Украины — Вооруженные силы, ГУР и ДССТ — во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них — недопустимы. В этом контексте проводятся и кадровые изменения" — написал министр обороны на своей странице в Facebook.

Он добавил, что подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря).

Станислав Гайдер

Александр Сергей

Юрий Джигир

Людмила Дараган

Умеров также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок. В частности, "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР в Миноборону.

"Поставил задачу — довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО. В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе", — добавил министр обороны.

Как рассказывал "Телеграф", в течение последних недель в украинском политикуме ходят слухи о возможном увольнении самого Умерова. Однако в его окружении эту информацию опровергали. В то же время Telegram-канал "Джокер" утверждает, что новым министром обороны якобы будет назначен вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.