"Без животных, не ВПЛ". Почему владельцы жилья могут отказывать в аренде переселенцам

Арендодатели не хотят брать клиентов с детьми и животными, поэтому поиски хорошего жилья для ВПЛ затягивается

В объявлениях об аренде жилья на третьем году полномасштабной войны можно увидеть отметку "не для ВПЛ" или "только для местных". Такой дискриминацией возмущены жители разрушенных Мариуполя и Бахмута, оккупированного Мелитополя и Олешек, а также находящихся под постоянными обстрелами Харькова или Никополя. Хотя есть и много случаев, когда, напротив, люди, лишенные возможности жить дома из-за россиян, имели поддержку в виде бесплатного проживания или лояльного отношения со стороны владельцев жилья в других регионах.

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Настроение хозяина может измениться

По данным Международной организации миграции, на апрель 2024 более 3,5 млн украинцев были внутренне перемещенными лицами. За последние месяцы картина вряд ли кардинально изменилась, ведь новых территорий, возвращенных под контроль Украины, не стало больше. При этом 59% ВПЛ арендуют жилье и периодически вынуждены его менять. Среди факторов — безработица и низкий уровень доходов, не позволяющие покрывать расходы по аренде и оплате коммунальных услуг. Но это могут быть и сюрпризы от владельцев или даже соседей, у которых вдруг появляются претензии или дополнительные требования.

— За годы полномасштабной войны мы попробовали для проживания разные варианты и регионы, — рассказала "Телеграфу" Диана Гущина из Донецкой областти. — Сначала нас поселили в детском саду в Черновицкой области, потом предложили полноценное жилье. Но отношение к нам было немного предвзято. У нас интересовались, откуда мы знаем язык (я училась в украинской школе), спрашивали, когда уже поедем домой. А еще говорили, что все мы виноваты в этой войне. Хотя когда она началась на Донбассе, мне было всего 14, и я никак не могла ей препятствовать. К тому же вся моя семья за Украину, мы никогда даже не выезжали на оккупированные территории, несмотря на то, что раньше любили отдыхать в Донецке, где жил мой дедушка.

Диана добавляет, что почти на год выезжала с детьми к друзьям в Нидерланды, но впоследствии вернулась в Украину и с тех пор, как она говорит, "путешествует". Например, сейчас живет в Винницкой области.

В соцсетях периодически встречаются комментарии с обвинениями-обобщениями в сторону ВПЛ.

- На мое объявление в соцсетях откликнулись люди, которые предложили поселиться у них дома, пока они в Германии лечат ребенка, — говорит женщина. — Но вскоре они должны вернуться, поэтому я ищу что-то ближе к Донецкой области, где остаются родители и брат. Рассчитывать могу только на средства, которые получаю как ВПЛ, потому что дети маленькие и пойти на работу смогу, когда осядем и они пойдут в садик.

Но деньги поступают с опозданием, поэтому сложно что-то прогнозировать. И если в моем случае проблем не возникало, то семье сестры повезло меньше. Они жили в селе на западе Украины, отремонтировали предоставленное жилье, надеясь со временем его выкупить, даже собрали немного на первый взнос. Но с фронта после ранения вернулся ее муж, и хозяин выставил условие: платите сразу 25 тысяч долларов или уезжайте. Конечно, такой суммы у них не было, поэтому были вынуждены искать другой вариант проживания.

Пользователи в соцсетях отмечают: семьям с детьми и животными всегда трудно снимать жилье

Срочно искать, куда переселиться вынуждена была несколько месяцев назад и семья Павловых, воспитывающих биологических и приемных детей. До полномасштабной войны она жила в селе Украинка Васильевского района Запорожья. Построили там собственными руками дом с выходом на большую природную территорию, но вынуждены были покинуть его с приближением боевых действий (позднее дом был разрушен в ходе — Авт.). Одно время жили в Германии, а год назад вернулись в Украину и с тех пор трижды меняли место жительства.

— Учитывая, что у нас полное "бинго" — мы ВПЛ, многодетные, еще имеем кучу животных — не было ничего супердраматического, — говорит Юлия Павлова. — Однако, не весь наш опыт был положительным. Например, в январе этого года мы перебрались из Броваров, где приют нам предоставила организация "СОС. Детские городки Украины", в Черновцы. Там за 400 долларов сняли большой дом.

Вместо тысячи слов об отношении к неместным со стороны арендодателей показала у себя на странице Юлия.

Перед заселением обсудили все нюансы, но со временем оказалось, что сообщество коттеджного городка агрессивно ко всему иному. Нам дали понять, что мы – семья из прифронтового города с большим количеством детей, собак и кошек – нежелательные соседи. Хозяин предложил собирать вещи и уезжать. И мы были третьей семьей переселенцев, которые не смогли прожить там длительный срок.

Когда мы начали искать другие варианты в том же регионе, то в объявлениях в разных группах в соцсетях сталкивались с формулировкой "Сдаем только местной семье". Это условие объявляли и в приватных разговорах. Кстати, два наших старших сына — студенты, живут в Киеве, и когда подбирала квартиру для них, несколько потенциальных арендодателей нам отказали из-за того, что мы из Запорожья. Аргументировали, что хотят сдавать жилье только киевлянам, говорит собеседница.

Семья Павловых выбрала покупку дома недалеко от Черновцов, чтобы закрыть жилищный вопрос.

Юлия добавляет, что решено было решить вопрос кардинально — приобрести собственное домохозяйство в 30 км от Черновцов. Для этого пришлось "увеличить кредитные лимиты на карточках" и воспользоваться помощью рядовых украинцев, задонативших на новый дом для большой семьи. Впереди у нее много работы, ведь речь идет о комплексе сооружений, которые еще нужно объединить, чтобы оформить в полноценное жизненное пространство.

Скорее исключение, чем правило?

В свою очередь риэлторы отмечают, что иногда сталкиваются с дополнительными требованиями от арендодателей, не предлагать в качестве квартирантов переселенцев. И это связано в большей степени с предыдущим негативным опытом взаимодействия с выходцами из разных регионов.

— Иногда просят "не брать" Луганск и Донецк или представители старшего поколения (не знаю, почему у них такое предубеждение), или у тех, кто раньше имел проблемы с арендаторами. Рассказывают, что сначала люди слезно просят их заселить, потому что негде жить, а после себя оставляют все испорченное, — говорит Екатерина, которая работает в одной из риэлторских фирм Днепра. — А вот с жителями Запорожской области, которые перебираются в наш город, вопросов не возникало, поэтому, когда от них есть запрос, достаточно легко помогаем его закрыть.

Еще один риэлтор — Анна — фактически сама ВПЛ, потому что перебралась с двумя детьми из Сум, приближенных к театру боевых действий, в спокойные Черновцы. При поиске квартиры для себя она столкнулась с распространенным предупреждением со стороны собственников, которое не касается места регистрации.

По статистике цены на аренду однокомнатных квартир этим летом в Черновцах пошли вверх

— Обычно владельцы не хотят брать с детьми и животными, поэтому у нас затянулись поиски хорошего дома, — говорит собеседница. — Но в итоге доплачиваем 30 долларов в месяц за нашего котика. Что касается категорического "нет" поселению переселенцев, то в моей практике были такие случаи в Сумах, арендодатели объясняли: это потому, что квартиранты или вообще не платили, или платили несвоевременно. Но подчеркну, это больше исключение, чем правило. Здесь сейчас дефицит объектов на аренду, при этом запросов от владельцев много: то только не военные, то только не ВПЛ, то только просто без детей и животных.

По Черновцам за четыре месяца, которые я здесь работаю, отдельных пожеланий по переселенцам мне не встречалось. Только есть объект на продажу, владелица которого рассказывала, что выселила зимой семью с детьми из Харькова. Причина – пришла к ним, а в доме грязно. И у меня вопрос, а где эти люди в такое время года нашли себе новое жилье. Для меня это о человечности, потому что, наверное, можно было найти компромисс, но не выставлять людей на улицу, — добавляет Анна.

Слышат периодически "легенды" о непорядочности квартирантов-переселенцев и сами ВПЛ. Но при этом отмечают, что такие же истории можно точно рассказывать и о местных.

— Хозяйка первой квартиры, которую мы сняли в Тернополе после переезда из Никополя, призналась: очень сомневалась, сдавать нам ее или нет, — говорит Людмила Ополонец. — И именно потому, что с переселенцами вроде бы возникают сложности. По ее словам, такие квартиранты испортили хороший ремонт соседке: маркером написали нецензурные слова на обоях, забивали гвозди в шкаф-купе. Уверяет, что все это видела своими глазами, но доверять ли этому — не знаю. Сейчас ищу квартиру для родителей, которые после выезда из Никополя поселились в Черкасской области. Им 73 и 75 лет, поэтому нужно что-то вблизи Тернополя, чтобы была возможность помогать, но пока вариантов совсем нет.

Неприятный случай с квартирантами-переселенцами был и у владельца квартиры в Белой Церкви, объявление о сдаче в аренду которой на днях появилось в одной из тематических групп в Facebook. По крайней мере, такое объяснение дала риэлтор Алла мариупольцам в частной переписке, объясняя требование к арендаторам "категорически без животных, не ВПЛ".

Пользователей возмутило в объявлении об аренде формулировки "категорически без животных, не ВПЛ"

— Это сообщение было изменено после огласки, но думаю, все равно переселенцы и дальше будут сталкиваться с отказами, когда хозяева будут видеть адрес прописки, — рассказала в разговоре с "Телеграфом" Любовь Товкач. — Нам лично после спасения из Мариуполя встретились добрые люди и в Запорожье, и в Днепре, и в Ирпене, где мы живем. Но мне очень больно за тех, кто все потерял все, как и мы, а снять жилье — проблема, потому что висит клеймо ВПЛ.

И при отказе его сдавать таким, как мы — не оправдание, что кто-то был нечистоплотен или что-то повредил, ведь и местные могут поступить таким образом. И "ломить" цены тоже неправильно, потому что каждый может оказаться в такой ситуации, как и мы. К сожалению, государство не занимается проблемами жилья для внутренне перемещенных лиц. Есть программа для кредитования 7%, но у многих нет денег и на первый взнос, и тем более, чтобы потом платить еще 20 лет и больше… И печально, что большинству из нас даже сняли выплаты по 2 тыс. гривен, — говорит собеседница.