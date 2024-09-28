Могут ли мобилизовать до 25 лет и что делать, если уже получили повестку

Нардеп призвал принять новый законопроект, чтобы законодательно остановить этот беспредел

В Украине продолжает действовать обязательная мобилизация военнообязанных, касающаяся лиц с 25 до 60 лет исключительно. То есть вручение повесток от территориальных центров комплектования (ТЦК) лицам младше или старше этого возраста незаконно.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, суд признал мобилизацию 23-летнего парня незаконной и нарушением правил призыва.

"Суд фактически установил, что во время военного положения мобилизации подлежат исключительно достигшие 25 лет или те, кто проходил срочную службу или проходил военную кафедру и находятся в запасе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эти люди имеют статус военнообязанного, а мобилизация других незаконна. То же касается призыва ограниченно пригодных, который проводили до настоящей директивы.

"Это прецедент. Представьте, сколько сейчас людей будет идти в суды, чтобы устанавливать справедливость. Сколько дел будут рассматривать суды", — отмечает нардеп.

Он также добавил, что именно поэтому следует принимать законопроект 11379-д, чтобы законодательно остановить этот произвол и дать право на освобождение тем, кто этого хочет.

Напомним, что есть определенная категория мужчин, которая не получит повестку по почте. Адвокат уже рассказал, кого и почему это касается.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны рассказали, кто с ноября получит отсрочку от призыва.