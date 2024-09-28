Могут ли мобилизовать до 25 лет и что делать, если уже получили повестку
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Нардеп призвал принять новый законопроект, чтобы законодательно остановить этот беспредел
В Украине продолжает действовать обязательная мобилизация военнообязанных, касающаяся лиц с 25 до 60 лет исключительно. То есть вручение повесток от территориальных центров комплектования (ТЦК) лицам младше или старше этого возраста незаконно.
Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, суд признал мобилизацию 23-летнего парня незаконной и нарушением правил призыва.
"Суд фактически установил, что во время военного положения мобилизации подлежат исключительно достигшие 25 лет или те, кто проходил срочную службу или проходил военную кафедру и находятся в запасе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что именно эти люди имеют статус военнообязанного, а мобилизация других незаконна. То же касается призыва ограниченно пригодных, который проводили до настоящей директивы.
"Это прецедент. Представьте, сколько сейчас людей будет идти в суды, чтобы устанавливать справедливость. Сколько дел будут рассматривать суды", — отмечает нардеп.
Он также добавил, что именно поэтому следует принимать законопроект 11379-д, чтобы законодательно остановить этот произвол и дать право на освобождение тем, кто этого хочет.
Напомним, что есть определенная категория мужчин, которая не получит повестку по почте. Адвокат уже рассказал, кого и почему это касается.
Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны рассказали, кто с ноября получит отсрочку от призыва.