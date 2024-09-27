Тоже над нами смеялись: в Грузии странно "оправдались" за дипломатический скандал с Украиной

Чиновник отказался комментировать заявление украинского Министерства иностранных дел

В Грузии после скандальных фото разрушенных украинских городов, использованных партией "Грузинская мечта" в предвыборной кампании, заявили, что Украина якобы использовала фотографии грузинских городов, которые оккупировала Россия, в частности, с юмористической целью.

Об этом сказал премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе. Его слова цитирует "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода").

Чиновнику задали вопрос о том, как бы он оценил, если бы в Украине использовали кадры оккупированного Россией Сухуми в предвыборных целях. На это он ответил, что "украинцы активно использовали эти кадры с разной целью, в том числе юмористической, но это другой вопрос".

Кобахидзе не уточнил, что он имел в виду. Премьер-министр также отказался комментировать заявление украинского Министерства иностранных дел, назвавшее "недопустимым" использование фотографий украинских городов.

Он сказал, "происходящее в Украине неприемлемо", но для общества Грузии "важно сделать правильный выбор, который изображен на этих баннерах".

"Нашу страну постигла бы такая же участь, если бы мы не поступили правильно. Некоторые люди собираются сделать то же самое даже после этих парламентских выборов. Если, не дай Бог, общество примет неправильное решение", — сказал грузинский премьер.

Что предшествовало

Напомним, что господствующая партия Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной кампании представила серию плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляют фонтаны и новые автобусы в грузинских городах. На своих баннерах политсила использовала фотографии украинских городов, в том числе Мариуполя, поселков в Донецкой области и разрушенных учебных заведений, пострадавших от российских обстрелов. Таким образом, там хотели подчеркнуть, что так якобы произойдет и с Грузией, если к власти придет оппозиция.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала баннеры, назвав их "позорными и оскорбительными для культуры, традиций, истории и веры".

Эту ситуацию прокомментировали и в Украине. Доброволец ВСУ Олег Симороз заявил, что это верх лицемерия, учитывая, что у нас не было выбора как у страны, на которую напали и против которой применили все виды вооружения.

Был ответ и власти. Министерство иностранных дел Украины осудило использование изображений украинских городов, пострадавших от российских обстрелов. Такие действия там назвали недопустимыми.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай, Бразилия и другие страны-единомышленники Глобального Юга заявили о создании платформы "Друзья мира".