Трамп не любит Путина и уважает Зеленского: Саакашвили сделал прогноз для Украины

Экс-президент Грузии заявил, что Трамп не уступит российскому диктатору Путину

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который сейчас находится в заключении в Грузии, считает, что Дональд Трамп уважает Украину и президента Владимира Зеленского. Поэтому Украине нечего опасаться, если Трамп выиграет президентские выборы в США.

Об этом Саакашвили написал в своем Facebook. Он сослался на свое знакомство с Трампом и напомнил, что непосредственно его Трамп публично очень хвалил.

"Я хорошо знаком с Дональдом Трампом, много раз с ним встречался, он меня публично очень хвалил. Вчера я увидел дебаты и в очередной раз убедился: Трамп не уступит Путину. Он его не любит и, насколько я помню, никогда не любил. При этом видно, что Трамп уважает Зеленского за его талант, а также за то, что Зеленский очень сдержанно вел себя во время слушаний по импичменту Трампа, связанному с Украиной. У Украины будет все в порядке как бы ни закончились выборы в США", – отметил он.

Как писал "Телеграф", недавно советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине. Они предлагают ему в случае избрания президентом заморозить войну на Украине по линии фронта.

При этом слухи о так называемых "мирных планах", которые существуют у Трампа, ходят уже не впервые. Так, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня подверг жесткой критике подобные планы Трампа прекратить войну в Украине, заставив Украину пойти на уступки российским террористам. Он отметил, что такие планы опасны для всего мира. Поскольку российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, а дальше пойдет с войной на страны НАТО.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что Трамп, в случае победы на выборах, намерен заставить Украину отказаться от части территорий. У Трампа эти сообщения назвали "фейковыми новостями", но не стали прибегать к конкретике относительно его реальных планов.