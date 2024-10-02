"Укрпочта" определилась с повышением тарифов до Нового года

В компании анонсировали некоторые изменения в скором времени

"Укрпочта" решила сохранить тарифы на доставку на том же уровне как минимум до конца 2024 года. При этом, уже с октября будет ускорена доставка и улучшено ее качество.

Такое заявление сделал генеральный директор компании Игорь Смелянский. Он отметил, что "Укрпочта" действительно рассматривала вопрос о повышении тарифов, но учитывая возможную тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, было принято решение повременить изменением цен.

"Надеемся, что бизнесы поддержат нас через увеличение объемов. Это будет лучшая взаимная поддержка", — сказал Смелянский.

Также он подчеркнул, что компания планирует ускорить сроки доставки, а также улучшить ее качество. Так, уже в октябре "Укрпочта" перейдет на автоматизированную сортировку посылок.

"В течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки. Мы также планируем запустить новое, удобное мобильное приложение и другие приятные для клиентов нововведения", — добавил Смелянский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конца лета 2024 "Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки.