Из Белой Церкви в Киев через Борисполь. Почему посылки "Укрпочты" путешествуют без причины

Сэкономившие на доставке ждут неделю, даже если живут в соседних городах.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта", анонсировавший новую услугу для граждан Украины за границей, удивил сроками доставки посылки внутри страны. Сотрудник "Телеграфа" Игорь Тимофеев неделю наблюдал за путешествиями заказанных им в интернете чугунков между сортировочными центрами в пределах столичного региона.

Возможно, причина была в "стандартном тарифе". Ведь за скорость нужно доплачивать, а в противном случае придется смотреть на трекер и наблюдать, как тяжелую посылку опрокидывают с правого берега Днепра на левый, отправляют под Борисполь и обратно в Киев. Рассказываем об этом подробнее:

Посылка четыре дня лежала под Борисполем

Интернет-магазин послал чугунки из Белой Церкви, город назначения – Киев. Обычно такие отправления у других операторов поступают за день. Но на этот раз что-то пошло не так и 70 километров пути заказа преодолевало больше недели – с 5 по 12 августа.

Недельное тревел-шоу чугунных кастрюль

Сначала из отделения отправителя посылка поступила на сортировочный центр в Белой Церкви, а затем в течение дня уже оказалась в сортировочном центре на Правом берегу в Киеве. Однако на следующий день начались чудеса, когда выяснилось, что 7 августа отправление оказалось в селе Дударков Бориспольского района, где пролежало четыре дня. И только 12 августа посылка снова была в Киеве.

При этом отправление снова немного путешествовало между сортировочными центрами на разных берегах Днепра.

Недельное тревел-шоу чугунных кастрюль

Журналист обратился в колл-центр "Укрпочты" с резонным вопросом: почему посылка лежала под Борисполем, ведь это далеко как от отправителя, так и от получателя. Оказалось, что в Дударкове национальный почтовый оператор имеет дополнительный сортировочный центр, который вроде бы "разгружает" столичные отделения и держит у себя часть отправлений.

Впрочем, как "разгрузка" увязывается с неоднократными перевозками тяжелой посылки между сортировочными центрами – вопрос риторический. Однако на горячей линии "Укрпочты" сказали, что не отвечают за логистику.

Посылка была не срочной, но скорость ее доставки соизмерима неторопливой прогулкой пешехода. Стандартный тариф предусматривает доставку отправлений в течение 4-6 дней, в противном случае за скорость нужно доплачивать. Не доплатил — наблюдаешь недельное тревел-шоу чугунных кастрюль.

Интересно, что заказав другой товар с доставкой "Укрпочты" из Одессы в Киев, сотрудник "Телеграфа" получил посылку на следующий день. Значит, могут когда хотят!

Телеграф направил почтовому оператору запрос с просьбой разъяснить такой сбой с доставкой посылки. В "Укрпочте" отреагировали очень оперативно и… попросили отправить запрос на другой электронный адрес или в их чат-бот Telegram. Что и было сделано редакцией. Однако прошло несколько недель, предусмотренных законом, а "Укрпочта" все еще молчит. Пожалуй, наш запрос также оказался на "передержке" в селе Дударков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки.