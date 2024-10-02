Космические суммы: какие сейчас цены на аренду домов с бомбоубежищем под Киевом (фото)

Минимальная стоимость стартует от 33 тысяч гривен

Во время войны рынок недвижимости в Украине вынужден подстраиваться под сегодняшние реалии. Для многих сейчас при покупке или аренде квартир главное, чтобы там обязательно было бомбоубежище. Стоит отметить, что сейчас выбора по таким критериям довольно много.

"Телеграф" решил разобраться, сколько стоит аренда домов под Киевом, чтобы в них было укрытие. На соответствующих сайтах мы нашли ряд объявлений и узнали, какова сейчас цена на такой запрос.

В этом материале рассмотрим пять вариантов домов. Ценовой диапазон будет от 33 тысяч гривен до 4 500 долларов.

Дом в селе Хотов в Киево-Святошинского района Киевской области

В объявлении указано, что этот дом с генератором и бомбоубежищем.

Общая площадь (кв.м): 273,1

Жилая площадь (кв.м): 129,8.

На первом этаже дома находится большая гостевая зона с перетекающими друг в друга просторами: кухня, столовая зона, гостиная с камином и выходом на террасу с садом, санузел, зона отдыха, рабочая комната.

На втором этаже дома расположены 2 спальни (в одной из которых есть собственная ванная комната) и выход на террасу, гардеробная комната, 2 детские, и еще одна ванная комната, из окон дома открывается панорамный вид на зеленые склоны, чистый и свежий воздух.

Стоимость аренды: 3500 долларов (по курсу это примерно 145 тысяч гривен).

Дом в Козине

Дом сдают в коттеджном городке "Дамба".

В объявлении говорится, что в доме есть генератор и бомбоубежище.

Площадь участка: 0,30 га с выходом на Днепр. Площадь дома: 415,5 м²

Описание дома: Холл, гостиная с зоной столовой и выходом на террасу, кухня – столовая, кабинет, 4 спальни, 2 гардеробные, 2 балкона, 3 кладовые комнаты, котельная, погреб, гараж.

Стоимость аренды — 4 тысячи долларов (по курсу это примерно 165 500 грн).

Дом на Петропавловской Борщаговке

Есть генератор и бомбоубежище.

В доме: 3 спальни, отдельная гостиная, кухня-столовая, 2 санузла, сад с пейзажем, несколько мест для отдыха, несколько уровней сигнализаций, видеонаблюдение.

В радиусе 500м супермаркеты/аптеки/спортзал/школы/детсады. Газ и электричество по счетчикам. Есть интернет и охрана.

Стоимость аренды — 1800 долларов (по курсу это примерно 74 500 грн).

Дом в Лесниках

Дом с генератором и жилым цокольным этажом, который служит полноценным бомбоубежищем, потому что имеет два входа, жилые комнаты и санузел.

На первом этаже — каминный зал со столовой зоной, отдельная кухня, гардероб при входе и санузел. Из зала есть выход на крытую террасу с мангалом.

Второй этаж — спальни, каждая со своим гардеробом и санузлом, четвертая спальня имеет санузел с душем на этаже.

Цокольный этаж включает в себя комнату для персонала, сауну, санузел, гардероб, библиотеку и котельную со стиральной комнатой. На цокольном этаже есть отдельный вход с улицы, что делает его бомбоубежищем.

Стоимость аренды — 4500 долларов (по курсу это примерно 186 200 грн).

Дом в селе Романков (Обуховский район Киевской области)

В доме есть генератор и бомбоубежище. А рядом — лес и свое озеро.

Закрытая территория с круглосуточной охраной. Отопление газовое. Каминный зал и 2 спальни.

Площадь дома 125м2, участка – 15 сот. Расположен посреди огромного количества хвойных деревьев. На территории свое озеро с беседкой на воде. Ворота (автомат), паркинг на 2 машины.

1-й этаж: гостиная (c камином) (35 метров) совмещенная с кухней, газовая плита, которую разделяет барная стойка, выход на террасу, прихожая, санузел, сауна, подогрев полов. 2-й этаж: 2 спальни с балконами, санузел; 3 кондиционера. Погреб.

Стоимость аренды — 33 тысячи гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком районе Киева можно найти самые низкие цены на аренду жилья.