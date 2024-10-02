Космічні суми: які зараз ціни на оренду будинків із бомбосховищем під Києвом (фото)
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Мінімальна вартість стартує від 33 тисяч гривень
Під час війни ринок нерухомості в Україні змушений підлаштовуватись під сьогоднішні реалії. Для багатьох зараз при купівлі чи оренді квартир головне, щоби там обов’язково було бомбосховище. Варто зазначити, що наразі вибору за такими критеріями є досить багато.
"Телеграф" вирішив розібратися, скільки коштує оренда будинків під Києвом, щоби у них було укриття. На відповідних сайтах ми знайшли низку оголошень і дізналися, яка зараз ціна на такий запит.
У цьому матеріалі розглянемо п’ять варіантів будинків. Ціновий діапазон буде від 33 тисяч гривень до 4500 доларів.
Будинок у селі Хотів у Києво-Святошинському районі Київської області
В оголошенні зазначено, що цей будинок з генератором та бомбосховищем.
- Загальна площа (кв.м): 273,1
- Житлова площа (кв.м): 129,8.
На першому поверсі будинку знаходиться велика гостьова зона з просторами, що перетікають один в одного: кухня, столова зона, вітальня з каміном і виходом на терасу з садом, санвузол, зона відпочинку, робоча кімната.
На другому поверсі будинку розташовані 2 спальні (в одній з яких є власна ванна кімната) і вихід на терасу, вбиральня, 2 дитячі, і ще одна ванна кімната, з вікон будинку відкривається панорамний вид на зелені схили, чисте та свіже повітря.
Вартість оренди: 3500 доларів (за курсом це приблизно 145 тисяч гривень).
Будинок у Козині
Будинок здають у котеджному містечку "Дамба".
В оголошенні йдеться, що в будинку є генератор та бомбосховища.
Площа ділянки: 0,30 га із виходом на Дніпро. Площа будинку: 415,5 м²
Опис будинку: Хол, вітальня з зоною їдальні та виходом на терасу, кухня – їдальня, кабінет, 4 спальні, 2 вбиральні, 2 балкони, 3 комори кімнати, котельня, льох, гараж.
Вартість оренди – 4 тисячі доларів (за курсом це приблизно 165 500 грн).
Будинок на Петропавлівській Борщагівці
Є генератор та бомбосховища.
У будинку: 3 спальні, окрема вітальня, кухня-їдальня, 2 санвузли, сад з пейзажем, кілька місць для відпочинку, кілька рівнів сигналізацій, відеоспостереження.
У радіусі 500 м супермаркети/аптеки/спортзал/школи/дитсадки. Газ та електрика за лічильниками. Є інтернет та охорона.
Вартість оренди — 1800 доларів (за курсом це приблизно 74 500 грн).
Будинок у Лісниках
Будинок з генератором та житловим цокольним поверхом, який служить повноцінним бомбосховищем, бо має два входи, житлові кімнати та санвузол.
На першому поверсі — камінний зал зі столовою зоною, окрема кухня, гардероб на вході та санвузол. Із зали є вихід на криту терасу з мангалом.
Другий поверх — спальні, кожна зі своїм гардеробом та санвузлом, четверта спальня має санвузол з душем на поверсі.
Цокольний поверх включає кімнату для персоналу, сауну, санвузол, гардероб, бібліотеку та котельню з пральною кімнатою. На цокольному поверсі є окремий вхід із вулиці, що робить його бомбосховищем.
Вартість оренди — 4500 доларів (за курсом це приблизно 186 200 грн).
Будинок у селі Романків (Обухівський район Київської області)
У будинку є генератор та бомбосховища. А поруч ліс і своє озеро.
Закрита територія із цілодобовою охороною. Опалення газове. Камінний зал та 2 спальні.
Площа будинку 125м2, ділянки – 15 сот. Розташований серед великої кількості хвойних дерев. На території своє озеро із альтанкою на воді. Ворота (автомат), паркінг на 2 машини.
1-й поверх: вітальня (з каміном) (35 метрів) поєднана з кухнею, газова плита, яку розділяє барна стійка, вихід на терасу, передпокій, санвузол, сауна, підігрів підлоги. 2-й поверх: 2 спальні з балконами, санвузол; 3 кондиціонери. Погріб.
Вартість оренди – 33 тисячі гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому районі Києва можна знайти найнижчі ціни на оренду житла.