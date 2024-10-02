Космічні суми: які зараз ціни на оренду будинків із бомбосховищем під Києвом (фото)

Мінімальна вартість стартує від 33 тисяч гривень

Під час війни ринок нерухомості в Україні змушений підлаштовуватись під сьогоднішні реалії. Для багатьох зараз при купівлі чи оренді квартир головне, щоби там обов’язково було бомбосховище. Варто зазначити, що наразі вибору за такими критеріями є досить багато.

"Телеграф" вирішив розібратися, скільки коштує оренда будинків під Києвом, щоби у них було укриття. На відповідних сайтах ми знайшли низку оголошень і дізналися, яка зараз ціна на такий запит.

У цьому матеріалі розглянемо п’ять варіантів будинків. Ціновий діапазон буде від 33 тисяч гривень до 4500 доларів.

Будинок у селі Хотів у Києво-Святошинському районі Київської області

В оголошенні зазначено, що цей будинок з генератором та бомбосховищем.

Загальна площа (кв.м): 273,1

Житлова площа (кв.м): 129,8.

На першому поверсі будинку знаходиться велика гостьова зона з просторами, що перетікають один в одного: кухня, столова зона, вітальня з каміном і виходом на терасу з садом, санвузол, зона відпочинку, робоча кімната.

На другому поверсі будинку розташовані 2 спальні (в одній з яких є власна ванна кімната) і вихід на терасу, вбиральня, 2 дитячі, і ще одна ванна кімната, з вікон будинку відкривається панорамний вид на зелені схили, чисте та свіже повітря.

Вартість оренди: 3500 доларів (за курсом це приблизно 145 тисяч гривень).

Будинок у Козині

Будинок здають у котеджному містечку "Дамба".

В оголошенні йдеться, що в будинку є генератор та бомбосховища.

Площа ділянки: 0,30 га із виходом на Дніпро. Площа будинку: 415,5 м²

Опис будинку: Хол, вітальня з зоною їдальні та виходом на терасу, кухня – їдальня, кабінет, 4 спальні, 2 вбиральні, 2 балкони, 3 комори кімнати, котельня, льох, гараж.

Вартість оренди – 4 тисячі доларів (за курсом це приблизно 165 500 грн).

Будинок на Петропавлівській Борщагівці

Є генератор та бомбосховища.

У будинку: 3 спальні, окрема вітальня, кухня-їдальня, 2 санвузли, сад з пейзажем, кілька місць для відпочинку, кілька рівнів сигналізацій, відеоспостереження.

У радіусі 500 м супермаркети/аптеки/спортзал/школи/дитсадки. Газ та електрика за лічильниками. Є інтернет та охорона.

Вартість оренди — 1800 доларів (за курсом це приблизно 74 500 грн).

Будинок у Лісниках

Будинок з генератором та житловим цокольним поверхом, який служить повноцінним бомбосховищем, бо має два входи, житлові кімнати та санвузол.

На першому поверсі — камінний зал зі столовою зоною, окрема кухня, гардероб на вході та санвузол. Із зали є вихід на криту терасу з мангалом.

Другий поверх — спальні, кожна зі своїм гардеробом та санвузлом, четверта спальня має санвузол з душем на поверсі.

Цокольний поверх включає кімнату для персоналу, сауну, санвузол, гардероб, бібліотеку та котельню з пральною кімнатою. На цокольному поверсі є окремий вхід із вулиці, що робить його бомбосховищем.

Вартість оренди — 4500 доларів (за курсом це приблизно 186 200 грн).

Будинок у селі Романків (Обухівський район Київської області)

У будинку є генератор та бомбосховища. А поруч ліс і своє озеро.

Закрита територія із цілодобовою охороною. Опалення газове. Камінний зал та 2 спальні.

Площа будинку 125м2, ділянки – 15 сот. Розташований серед великої кількості хвойних дерев. На території своє озеро із альтанкою на воді. Ворота (автомат), паркінг на 2 машини.

1-й поверх: вітальня (з каміном) (35 метрів) поєднана з кухнею, газова плита, яку розділяє барна стійка, вихід на терасу, передпокій, санвузол, сауна, підігрів підлоги. 2-й поверх: 2 спальні з балконами, санвузол; 3 кондиціонери. Погріб.

Вартість оренди – 33 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому районі Києва можна знайти найнижчі ціни на оренду житла.