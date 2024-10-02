Пришла повестка, несмотря на право на отсрочку: что делать в таком случае

После подачи заявления мужчину не могут направить на ВВК

Во время общей мобилизации некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва. Однако если гражданин не оформил ее, ему могут вручить повестку для уточнения данных.

Адвокат Александр Прокопец на портале "Юристи.UA" объяснил, что делать в таких случаях. По его словам, если у мужчины есть законные основания для отсрочки от мобилизации, ему следует воспользоваться своим правом и подать заявление в ТЦК и СП.

Юрист отмечает, что даже если повестка уже пришла заказным письмом, избегать явки в военкомат не стоит. Это поможет избежать возможных штрафов.

Специалист права подчеркивает, что наличие оснований для отсрочки не освобождает от необходимости уточнить свои данные в ТЦК.

Прокопец добавляет, что после подачи заявления на отсрочку, в ТЦК не имеет права направить мужчину на военно-врачебную комиссию, пока не будет вынесено решение о предоставлении отсрочки.

"Единственное, что после подачи заявления на отсрочку вас не могут обязать пройти ВВК, пока не будет ответа на отсрочку", — объясняет юрист.

Напоминаем, что уже осенью некоторые категории украинцы смогут оформлять отсрочку онлайн. Приложение "Резерв+" интегрируется с другими реестрами, чтобы упростить процедуру для студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

Кроме того, правительство упростило правила получения отсрочки по семейным обстоятельствам. Законодательство устанавливает четкий срок для оформления акта об уходе – 10 дней. Этот срок не может быть продлен. Также важно знать, что комиссия не имеет права требовать дополнительных документов или проводить опрос свидетелей при оформлении этого акта.

Теперь военнообязанным не нужно доказывать наличие или отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход за их родителями.

Однако для получения отсрочки по уходу за родителями жены, муж должен предоставить документы, подтверждающие неспособность жены самостоятельно обеспечить необходимый уход за ними.

Ранее "Телеграф" писал, что у всех украинцев скоро закончится отсрочка от мобилизации. Подать заявление повторно можно через "Резерв+" или же в бумажной форме.