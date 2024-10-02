Больше похоже на миф? В харьковском ТЦК рассказали правду о "бусификации" граждан

По словам представителей одного из РТЦК, военные действуют в рамках закона

Начальник мобилизационного отдела Харьковского областного ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки — Ред.) Сергей Романенко заявил, что военные действуют в рамках законодательства, а видео с "бусификацией" являются неполными.

Об этом сообщает "Суспільне Харків". По словам Романенко, видео принудительной доставки граждан мужского пола в ТЦК, компрометируют действия военнослужащих и больше похожи на миф.

Представитель Харьковского ТЦК заявил: рядом с военными всегда находятся представители Национальной полиции.

— Это похоже на миф, потому, что я тоже смотрю ролики, которые есть в интернете. Могу заверить всех, что все районные ТЦК действуют в рамках закона. Они общаются с людьми, объясняют и оповещают на улицах. Со всеми представителями (ТЦК — Ред.) есть полицейские, которые не позволяют нарушать законодательные акты и общественный порядок. Я могу заверить, что те видео, которые я увидел, являются неполными. И те моменты, которые возникают с представителями РТЦК остается только то, что может скомпрометировать самих представителей РТЦК, — заявил Романенко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кто может получить бронь от мобилизации в армию осенью. Законом предусмотрено бронирование для нескольких категорий граждан.