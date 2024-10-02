Украинцам придется платить налоги с иностранных посылок

В Раде не исключают, что кому-то нововведение не понравится

Украинцам вскоре придется платить новые налоги. Речь идет об оплате НДС при получении посылок из других стран на сумму менее 150 евро.

Как сообщает NV, об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев. По его словам, подготовку законопроекта уже завершают.

"Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода — льгота в размере 150 евро должна быть убрана. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет неудовлетворена", — сказал он.

По его словам, текущая норма вызывает перекосы в налогообложении, а также работает на поддержание иностранных производителей. Гетманцев отмечает, что в конечном итоге ситуация выглядит таким образом, что украинский производитель вынужден платить налоги на НДС, а компания из условного Китая этого не делает.

"С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы притесняем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем", — сказал нардеп.

Стоит отметить, что в 2022 году парламент поднял лимит на налогообложение посылок со 100 евро до 150. То есть, если посылка обошлась дешевле, то получателю не надо было оплачивать НДС в размере 20%

Как сообщалось ранее, с 1 октября в Украине ввели лимиты на денежные переводы для физических лиц. Речь идет о переводе средств с карты на карту в размере больше 150 тысяч гривен.