"Хасиды — бесстрашные": сеть подорвало видео, как паломники реагируют на воздушную тревогу

Для верующих наступит 5785 год

В Умани Черкасской области началось празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана. В город съехались более 30 тысяч хасидов.

Несмотря на сигналы воздушной тревоги, паломники не спешат в укрытия. Однако многие начинают в это время молиться.

В сети появилось видео, где показано, как сотни хасидов находятся на улице. Автор видео утверждает, что в это время в регионе была объявлена воздушная тревога, а возле города якобы даже работает ПВО. Пользователи соцсетей в комментариях под видео отмечают, что "хасиды — бесстрашные".

Следует отметить, что воздушная тревога в Черкасской области продолжалась всю ночь на 3 октября. А сегодня ее снова объявили в 11:25.

По данным правоохранителей, празднование Рош ха-Шана в Умани пока продолжается без существенных нарушений. В зоне паломничества круглосуточно дежурят полицейские и спасатели.

Что известно о празднике Рош ха-Шана

Следует отметить, что Рош ха-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Отмечают 1 и 2-ю тишрею, обычно приходится на период с середины сентября — начало октября. По традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу. Нынешний праздник выпадает с вечера 2 октября по 4 октября. Для верующих наступит 5785 год. Расчет производят со времени сотворения мира Богом за Торой.

Ранее "Телеграф" писал, что в соцсетях разлетелось видео того, в каком состоянии находились автобусы, которые привезли хасидов в Умань. А также мы рассказывали, сколько город зарабатывает на них.