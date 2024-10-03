В Киеве и ряде других областей объявлена ​​тревога: какая угроза

Угроза наблюдается из Курской и Воронежской областей

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили о ракетной угрозе.

По данным ВС ВСУ, существует опасность применения баллистического вооружения врагом. Мониторинговые Telegram-каналы уточняют, что угроза для Севера наблюдается из Курской и Воронежской областей. Также на Киевщине зафиксировано движение 4 дронов.

Обновлено: в Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги, однако в области все еще звучат сирены (11:45).

Напомним, ране мы писали о том, что в ночь на 3 октября российские оккупанты ночью пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, киевляне могли слышать взрывы. Несмотря на все попытки прорвать противовоздушную оборону столицы, врагу это не удалось

Также мы сообщали о том, что в ночь на 3 октября россияне атаковали Харьков КАБами. Одна из бомб была нацелена на жилом многоэтажный дом. В результате обстрела пострадали 12 человек, среди которых трехлетняя девочка. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий.