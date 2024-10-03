"Хасиди — безстрашні": мережу підірвало відео, як паломники реагують на повітряну тривогу

Для вірян настане 5785 рік

В Умані Черкаської області розпочалося святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана. До міста з'їхались понад 30 тисяч хасидів.

Попри сигнали повітряної тривоги, паломники не поспішають до укриттів. Проте багато з них починають у цей час молитись.

У мережі з'явилося відео, на якому показано, як сотні хасидів перебувають на вулиці. Автор відео стверджує, що в цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу, а біля міста нібито навіть працює ППО. Користувачі соцмереж у коментарях під відео зазначають, що "хасиди — безстрашні".

Варто зазначити, що повітряна тривога в Черкаській області тривала всю ніч проти 3 жовтня. А сьогодні, її знову оголосили об 11:25.

За даними правоохоронців, святкування Рош га-Шана в Умані поки триває без суттєвих порушень. У зоні паломництва цілодобово чергують поліцейські та рятувальники.

Що відомо про свято Рош га-Шана

Слід зазначити, що Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на період від середини вересня — початок жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю. Цьогорічне свято припадає з вечора 2 жовтня до 4 жовтня. Для вірян настане 5785 рік. Обрахунок провадять від часу створення світу Богом за Торою.

Раніше "Телеграф" писав, що соцмережами розлетілося відео того, в якому стані були автобуси, які привезли хасидів до Умані. А також ми розповідали, скільки місто заробляє на них.