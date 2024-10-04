Высокая зарплата, бронь от мобилизации и бонусы: продавцам в Украине предлагают комфортные условия

Есть возможность карьерного роста

В Украине предлагается немало вакансий с бронью от мобилизации и хорошей зарплатой. Например, в Днепре нужен продавец-кассир на АЗК, которого при необходимости забронируют и будут платить от 20 тысяч гривен.

Вакансия размещена на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель предлагает официальное трудоустройство и зарплату от 20 тысяч гривен (ставка + бонус). График работы 1/3 (сутки через три) или 2/2 (дневные смены).

Будущему сотруднику обеспечат комфортные условия труда: есть комната для обеда и отдыха, душевая, скидку на питание. Есть возможность карьерного и профессионального роста.

Желательно, чтобы у претендента был опыт работы на АЗК, или знание кассовой дисциплины. Он должен быть ответственным, пунктуальным и дружелюбным.

Основные обязанности:

Расчет клиентов АЗК — продажа горючего и сопутствующих товаров на кассе

Обеспечение высококачественного обслуживания покупателей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ищут водителя на зарплату от 50 до 80 тысяч гривен, можно без опыта работы. Готовы взять на работу женщину-водителя, человека с инвалидностью, ветерана, пенсионера. Компания со своей стороны, при необходимости предоставляет бронирование от мобилизации.