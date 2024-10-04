Висока зарплата, бронь від мобілізації та бонуси: продавцям в Україні пропонують комфортні умови

Є можливість кар’єрного зростання

В Україні пропонується чимало вакансій із бронюванням від мобілізації та гарною зарплатою. Наприклад, у Дніпрі потрібен продавець-касир на АЗК, якого за потреби забронюють і платитимуть від 20 тисяч гривень.

Вакансія розміщена на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування та зарплату від 20 тисяч гривень (ставка + бонус). Графік роботи 1/3 (доба через три) або 2/2 (денні зміни).

Майбутньому співробітнику забезпечать комфортні умови праці: є кімната для обіду та відпочинку, душова, знижка на харчування. Є можливість кар’єрного та професійного зростання.

Бажано, щоб претендент мав досвід роботи на АЗК, або знання касової дисципліни. Він має бути відповідальним, пунктуальним та доброзичливим.

Основні обов’язки:

Розрахунок клієнтів АЗК — продаж пального та супутніх товарів на касі

Забезпечення високоякісного обслуговування покупців

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні шукають водія на заробітну плату від 50 до 80 тисяч гривень, можна без досвіду роботи. Готові взяти на роботу жінку-водія, людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера. Компанія зі свого боку при необхідності надає бронювання від мобілізації.