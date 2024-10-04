У двох областях України ввели аварійні відключення: що сталося

Енергетикам потрібен час на усунення наслідків ворожи обстрілів

У Сумській і Полтавській областях у п'ятницю, 4 жовтня, з 10:25 ввели аварійні відключення. Їх запровадили через наслідки ворожих атак, щоб уникнути перевантаження обладнання в основній мережі.

Про це повідомляє "Укренерго". Про скасування графіків аварійних відключень буде повідомлено додатково.

Енергетики пояснили, що внаслідок дронової атаки на енергооб’єкт 3 жовтня знеструмлювалася частина Сумської області. Велися аварійно-відновлювальні роботи й енергопостачання вдалося відновити. Проте для остаточного усунення наслідків обстрілу ще потрібен певний час. Тому доводиться застосовувати графіки відключень.

"Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці (4 жовтня, — ред.) повністю або частково знеструмлені 528 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Кіровоградській областях", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, через російські удари по Шостці Сумської області 1 жовтня, ціле місто лишилося без електроенергії та води. Зв'язок працював із перебоями, а ліфти було зупинено.

Як повідомляв "Телеграф", директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Україні загрожує масштабний блекаут у разі атаки на атомні електростанції. Цей сценарій може призвести до відключення світла на кілька днів по всій країні.