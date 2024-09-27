В Черниговской области руководитель полиции сбил насмерть военного: ГБР взялось за дело (фото)

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с целью полного и всестороннего исследования

В пятницу, 27 сентября, в Черниговской области города Нежина, руководитель районного управления полиции совершил наезд на военнослужащего. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство.

Об этом стало известно из сообщения ведомства. Там отметили, что правоохранитель двигался по дороге на служебном автомобиле.

"Сегодня около 11:00 правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте", — пишет ГБР.

Отмечается, что, "по предварительным данным, водитель автомобиля был трезв".

В ГБР сообщили, что "открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего".

"Проводятся необходимые следственные действия с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", — добавили в ГБР.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилось видео, на котором мог быть начальник управления НБУ по работе с проблемными активами Павел Поляруш, якобы в нетрезвом состоянии. Он чуть не вызвал аварию, а затем угрожал военному прострелить ноги.