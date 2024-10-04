Заслуженный врач Украины, сын кандидат наук: что известно о топчиновниках с миллионами долларов в тумбочке

Обладают кучей недвижимости и немалым автопарком

В пятницу, 4 октября, разоблачили руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, главу областного управления Пенсионного фонда на незаконном обогащении, у них дома нашли более 6 млн долларов наличными. Государственное бюро расследования (ДБР) не указывает о ком конкретно идет речь, но вероятнее это Крупа Татьяна и Крупа Александр.

"Телеграф" расскажет, кто эти люди и какое состояние у них задекларировано за 2023 год.

Что известно о Татьяне и Александре Крупе

Татьяна Крупа занимает должность руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), депутат облсовета от партии "Слуга народа", член постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта.

По совместительству Крупа – главный врач Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Также она имеет награду "Заслуженный врач Украины".

Татьяна Крупа

Крупа Александр, сын Татьяны Крупы, занимает должность руководителя областного управления Пенсионного фонда. Отец Александра Владимировича возглавлял управление Западного офиса Госаудитслужбы в Хмельницкой области до 2022 года.

Александр Крупа также имеет звание кандидата наук в экономической сфере.

Александр Крупа

Скандалы семейства Круп

Татьяна Крупа, кроме разоблачения ДБР ее незаконной деятельности, по словам нардепа Владимира Арьева, неделю назад проголосовала против обращения облсовета ко всем государственным органам по процессу обмена пленных. Как и вся фракция "Слуг народа". На фоне разоблачения ее незаконного обогащения это вызывает множество вопросов.

Муж Татьяны, Владимир, в 2017 году был уволен с должности начальника Государственной финансовой инспекции после ее реорганизации, но через суд он добился своего обновления и проработал до 2022 года.

Что в декларациях Татьяны и Александра Круп

За 2023 год оба задекларировали немалое состояние, в частности, недвижимость, авто, дополнительные финансовые поступления, пенсии и зарплату.

Татьяна Крупа имеет в собственности более 12 земельных участков, но большинство недвижимости задекларировано на мужа. В частности, земельные участки, квартиры, частные дома и гаражи. Непосредственно на мужа также зарегистрирован автомобиль PORSCHE за 2,5 млн.

Из доходов Татьяна Крупа получила за 2023 более 600 тысяч грн зарплаты, 166 тысяч пенсия и более 700 тысяч грн другие доходы. Муж Татьяны получил других доходов более чем на 2 млн грн, а пенсию — более 220 тысяч.

Александр Крупа глава областного управления Пенсионного фонда за 2023 год получил зарплаты более чем на 650 тысяч грн, дивидендов более чем на 800 тысяч грн, за электрическую энергию из альтернативных источников 2,5 млн грн. В его автопарке есть VOLKSWAGEN, AUDI Q7 за 1 млн, BMW Х7 за 2,2 млн, AUDI Q7 за 2,1 млн.

Также конкретно он либо его супруга имеют в собственности много земельных участков, домов и квартир.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатье задержали депутата, который переправлял уклонистов через границу.