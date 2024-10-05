Не "Сушка", а новейший дрон: стало известно, что могли сбить над Константиновкой

Официального подтверждения еще нет

Сбитие российской "птички" в небе над Донетчиной 5 октября вызвало много домыслов еще до появления официальной информации. Так, известно, что якобы был сбит не истребитель Су-25 или Су-34, а беспилотник С-70 "Охотник".

Эта информация распространяется в сети, опираясь на фото и видео падения летательного аппарата.

На кадрах, где сбивают российскую "птичку" точно не видно самолет это или дрон, но на других снимках — якобы дрон. По форме и маркировке он похож на БПЛА "Охотник".

По одной из версий в сети, оператор якобы потерял управлением этим дроном, поэтому был вынужден его сбить.

Пока ни Генштаб ВСУ, ни Воздушные Силы Украины не комментировали информацию официально, поэтому точно не известно, кого "приземлили".

Добавим, что также сетью распространяется разная информация о том, кто сбил "птичку РФ". Одни говорят — ВСУ, другие — сами россиян, но есть и версия, по которой самолет якобы хотел сдаться нашим Силам обороны, а россияне его сбили.

Что известно о БПЛА "Охотник"

Это тяжелый реактивный беспилотник по проекту С-70 "Охотник". Россия планировала начало его производства еще в 2023 году, но каждый раз сроки сдвигались, действительно ли эти дроны уже летают над Украиной точно не известно.

Летно-технические характеристики:

Длина – 14 м;

Размах крыла – 19 м;

Боевая нагрузка – 2,8 т, по другим данным – до 8 т;

Взлетная масса – 25 т;

Максимальная скорость – 1400 км/ч (на малой высоте), по другим данным – около 1000 км/ч;

Дальность полета – 6000 км.

БПЛА "Охотник" очень габаритный летательный аппарат, который, по данным РФ, может применять почти все управляемое авиационное вооружение, включая КАБ и крылатые ракеты для тактической авиации. Однако в конце 2020 года россияне заявили об отработке "Охотником" применения неуправляемых авиабомб.

Отметим, что официально РФ готовилась к 2025 году изготовить три опытных экземпляра С-70 и три станции управления ими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские ATACMS уничтожили российскую установку за 100 млн долларов.