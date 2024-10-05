Не "Сушка", а новітній дрон: стало відомо, що могли збити над Костянтинівкою

Офіційного підтвердження ще немає

Збиття російської "пташки" у небі над Донеччиною 5 жовтня викликало багато домислів ще до появи офіційної інформації. Так, наразі відомо, що нібито було збито не винищувач Су-25 або Су-34, а безпілотник С-70 "Охотник".

Цю інформацію поширюють у мережі, спираючись на фото та відео падіння літального апарату.

На кадрах, де збивають російську "пташку" точно не видно літак це чи дрон, але на інших знімках — нібито дрон. За формою та маркуванням він схожий на БПЛА "Охотник".

За однією з версій у мережі, оператор нібито втратив управлінням цим дроном, тому був вимушений його власноруч збити.

Наразі ні Генштаб ЗСУ, ні Повітряні Сили України не коментували інформацію офіційно, тому достеменно не відомо, кого "приземлили".

Додамо, що також мережею шириться різна інформація про те, хто збив "пташку РФ". Одні кажуть — ЗСУ, інші — самі росіян, але є й версія за якою, літак нібито хотів здатися нашим Силам оборони, а росіяни його збили.

Що відомо про БПЛА "Охотник"

Це важкий реактивний безпілотник за проєктом С-70 "Охотник". Росія планувала початок його виробництва ще у 2023 році, але щоразу строки зсувались, чи дійсно ці дрони вже літають над Україною достеменно не відомо.

Льотно-технічні характеристики:

Довжина — 14 м;

Розмах крила — 19 м;

Бойове навантаження — 2,8 т, за іншими даними — до 8 т;

Злітна маса — 25 т;

Максимальна швидкість — 1400 км/год (на малій висоті), за іншими даними — близько 1000 км/год;

Дальність польоту — 6000 км.

БПЛА "Охотник" дуже габаритний літальний апарат, який, за даними РФ, може застосовувати майже все кероване авіаційне озброєння, включно з КАБами та крилатими ракетами для тактичної авіації. Однак наприкінці 2020 року росіяни заявили про відпрацювання "Охотником" застосування некерованих авіабомб.

Зауважимо, що офіційно РФ готувалась до 2025 року виготовити три дослідні екземпляри С-70 та три станції управління ними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські ATACMS знищили російську установку за 100 млн доларів.