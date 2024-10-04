Почему ПВО стала сбивать меньше "шахедов": эксперт указал на интересную закономерность

Большинство просто не долетает, отметил он

Согласно официальным сообщениям, украинская ПВО в ночь на 4 октября сбила лишь 9 "шахедов" из 19 запущенных Россией. Эксперт считает, что это может быть связано с тем, что РФ масштабировала производство ударных дронов и они стали менее качественными.

"Телеграф" попросил прокомментировать этот факт авиационного эксперта, заместителя гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолия Храпчинского. По его словам, один из факторов может заключаться в том, что когда запускается меньше беспилотников, их труднее выявить.

Кроме того, Храпчинский объяснил, что это может быть связано с тем, что россияне масштабировали производство ударных дронов. Теперь они делают их больше, но качество хуже.

"Нужно понимать, что большинство просто не долетает, потому что активное масштабирование производства беспилотников приводит к плохому качеству. То есть здесь тоже нужно ставку делать. Давайте вспомним, все, что масштабировала Россия, оно начинало делаться тяп-ляп", — отметил эксперт.

Он добавил, что РФ до полномасштабной войны приобрела большую линию по производству композитных материалов. Теперь все комплектующие для дронов из композитных материалов россияне производят самостоятельно.

"Поэтому, в принципе, если говорить о масштабировании производства, мы сейчас будем видеть, что большинство дронов будут теряться, либо падать, либо падать даже на территорию Российской Федерации, либо возвращаться на территорию Российской Федерации", — сказал Храпчинский.

Он объяснил, при каких условиях дрон, выпущенный россиянами для удара по Украине, может вернуться на территорию РФ. Для этого беспилотникам дают ложные точки навигации.

"Это как если бы вы зашли, идете по квартире с закрытыми глазами, и вам кто-то неправду говорит, вы идете по коридору, а говорит, вы уже на кухне, а вы уже в спальне, понимаете? То есть спутник дает определенные точки навигации, определенные данные. И если вы подмените эти данные, то вы думаете, что вы правильно летите, а действительно летите по совсем другим координатам", — рассказал эксперт.

Напомним, по данным Воздушных Сил ВС Украины, ночью 4 октября российская армия атаковала Украину 19-ю "шахедами". Отмечается, что 9 ударных БПЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. Еще 7 вражеских беспилотников были локационно потеряны, предположительно в результате противодействия РЭБ.

Как рассказывал "Телеграф", 3 октября три российских "шахеда" залетели на территорию Беларуси. В это время в небе был вертолет с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.