Субсидия с долгами — как можно получить и что нужно знать

Если есть задолженность, ее нужно выплатить или реструктуризировать.

В Украине продолжают начислять субсидии на отопительный период с 1 октября по 30 апреля. Важным условием предоставления субсидии отсутствие задолженностей за жилищно-коммунальные услуги.

Если долг просрочен более чем на три месяца, это может стать основанием для отказа в назначении субсидии. Если у вас есть задолженность, необходимо заключить договор о ее реструктуризации. Настоящий документ нужно будет предъявить при обращении за субсидией. Другой вариант – погасить сумму долга.

Для оформления субсидии необходимо подать заявление, где указываются коммунальные услуги, на которые планируете получать помощь. Подается через вебпортал Пенсионного фонда, портал "Действие" или лично. Если вы реструктуризировали долг, к документам прилагается сканированная копия или ксерокопия договора о реструктуризации.

Как реструктуризировать долг

Для того чтобы реструктуризировать долг по определенной коммунальной услуге, нужно обратиться к поставщику — коммунальному предприятию, которое предоставляет эту услугу и заключить соответствующий договор. Человек представляет комплект документов, проверяемых в коммунальном предприятии, и согласовывают условия реструктуризации, в частности прописывается срок, за который нужно выплатить долг, и размер ежемесячных платежей. Человеку остается регулярно погашать долг согласно заключенному договору. Это важно для возможности получения субсидий в будущем. Отметим, что сумма реструктуризации и ее продолжительность зависят от размера задолженности и доходов семьи.