Украина возобновила экспорт металлолома в пророссийское Приднестровье

Украина в первое с начала полномасштабного вторжения отгрузила металлолом в ПМР

Украинские заготовители металлолома в августе 2024 года возобновили экспорт сырья в Приднестровье, российский анклав на территории республики Молдова. Это первая отгрузка украинского металлолома в ПМР с начала широкомасштабной войны, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

Эта первая поставка в объеме 276 тонн металлолома выполнена в рамках контракта, заключенного 8 мая 2024 года между украинским юридическим лицом ООО "Д-Камет" и Молдавским металлургическим заводом (г.Рыбница, Приднестровье), принадлежащим российским владельцам.

В то же время согласно экспортным документам страной назначения этого металлолома указана республика Молдова. При этом ООО "Д-Камет" уплатило в государственный бюджет Украины экспортную пошлину в размере 10 евро с каждой тонны партии металлолома.

Напомним, что в настоящее время в Украине действует экспортная пошлина в размере 180 евро за тонну и распространяется на большинство стран мира, кроме нескольких исключений. Ранее, в мае 2018 года, Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел ряд экономических санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины. В этом списке оказался Молдавский металлургический завод, который на тот момент был одним из крупнейших потребителей украинского металлолома. В марте 2019 года ММЗ был выведен из-под украинских санкций без объяснений.